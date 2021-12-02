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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761776375.html
В России за сутки выписали 35 185 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 35 185 человек после COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2021
В России за сутки выписали 35 185 человек после COVID-19
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 35 185 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 400 117 человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:33
2021-12-02T11:33
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 35 185 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 400 117 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 185 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 400 117", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 3634 человек, в Санкт-Петербурге – 3106, в Подмосковье – 1998.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 02.12.2021
 
В России за сутки выписали 35 185 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 35 185 человек после COVID-19, за все время — 8 400 117

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 35 185 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 400 117 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 185 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 400 117", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписали 3634 человек, в Санкт-Петербурге – 3106, в Подмосковье – 1998.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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