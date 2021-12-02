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В России за сутки выписали 35 185 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 35 185 человек после COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2021
В России за сутки выписали 35 185 человек после COVID-19
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 35 185 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 400 117 человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:33
2021-12-02T11:33
2021-12-02T11:33
распространение коронавируса
общество
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москва
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 35 185 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 400 117 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 185 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 400 117", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 3634 человек, в Санкт-Петербурге – 3106, в Подмосковье – 1998.
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В России за сутки выписали 35 185 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 35 185 человек после COVID-19, за все время — 8 400 117