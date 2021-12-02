https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761776023.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 02.12.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (3 805), Санкт-Петербурге (2 623), Подмосковье (1 475), сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:32
2021-12-02T11:32
2021-12-02T11:32
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761034903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_818e13545e1ffd12cb3d58e0707ff313.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (3 805), Санкт-Петербурге (2 623), Подмосковье (1 475), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3 805, 2. Санкт-Петербург - 2 623, 3. Московская область - 1 475", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки отмечено в Калмыкии - 26, Ненецком автономном округе - 14, Чукотском автономном округе - 12.
https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761761787.html
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761034903_62:0:2670:1956_1920x0_80_0_0_b6cde69b3259365c296cf67b28a03694.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число случаев COVID-19 выявили за сутки в Москве — 3 805