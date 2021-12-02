https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761776023.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 02.12.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (3 805), Санкт-Петербурге (2 623), Подмосковье (1 475), сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:32

2021-12-02T11:32

2021-12-02T11:32

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (3 805), Санкт-Петербурге (2 623), Подмосковье (1 475), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3 805, 2. Санкт-Петербург - 2 623, 3. Московская область - 1 475", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки отмечено в Калмыкии - 26, Ненецком автономном округе - 14, Чукотском автономном округе - 12.

https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761761787.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19