11:31 02.12.2021 (обновлено: 12:15 02.12.2021)
В России зафиксировали 33 389 новых случаев COVID-19
В России зафиксировали 33 389 новых случаев COVID-19 за сутки
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Число пациентов с COVID-19 в России за сутки выросло на 33 389, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 33 389 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2442 (7,3%) без клинических проявлений", — рассказали там.
Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 3805, Санкт-Петербурге — 2623, Московской области — 1475. Меньше всего случаев — на Чукотке (12), в Ненецком автономном округе (14) и Калмыкии (26).
Умер за последние 24 часа 1221 человек, выздоровели 35 185.
Всего с начала пандемии SARS-CoV-2 заразились 9 703 107 граждан, скончались 277 640, вылечились 8 400 117.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за все время COVID-19 заболели 262,1 миллиона человек, умерли 5,2 миллиона. Лидируют США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал , что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает 3-4%. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.
Сейчас одну дозу получили более 69,4 миллиона человек, полностью привились 60,7 миллиона.