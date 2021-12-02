https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761775757.html

В России зафиксировали 33 389 новых случаев COVID-19

В России зафиксировали 33 389 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2021

В России зафиксировали 33 389 новых случаев COVID-19

Число пациентов с COVID-19 в России за сутки выросло на 33 389, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:31

2021-12-02T11:31

2021-12-02T12:15

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Число пациентов с COVID-19 в России за сутки выросло на 33 389, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 3805, Санкт-Петербурге — 2623, Московской области — 1475. Меньше всего случаев — на Чукотке (12), в Ненецком автономном округе (14) и Калмыкии (26). Умер за последние 24 часа 1221 человек, выздоровели 35 185.Всего с начала пандемии SARS-CoV-2 заразились 9 703 107 граждан, скончались 277 640, вылечились 8 400 117.По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за все время COVID-19 заболели 262,1 миллиона человек, умерли 5,2 миллиона. Лидируют США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия. Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал , что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает 3-4%. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.Сейчас одну дозу получили более 69,4 миллиона человек, полностью привились 60,7 миллиона.

https://ria.ru/20211202/vaktsina-1761737567.html

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