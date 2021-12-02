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В Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в России
В Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в России - РИА Новости, 02.12.2021
В Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в России
Материнская смертность от COVID-19 в России в этом году выросла в 3 раза по сравнению с предыдущим, все женщины были не привиты, заявил главный внештатный... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:26
2021-12-02T10:26
2021-12-02T10:33
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Материнская смертность от COVID-19 в России в этом году выросла в 3 раза по сравнению с предыдущим, все женщины были не привиты, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству, профессор Роман Шмаков.Он отметил, что данные исследований показывают, что вакцины не увеличивают риск каких-либо акушерских или перинатальных осложнений. При этом при самом заболевании при отсутствии вакцинации отмечается рост числа случаев осложнённого течения беременности, задержки развития плода, самопроизвольных выкидышей и частоты преждевременных родов, подчеркнул Шмаков.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
10:26 02.12.2021 (обновлено: 10:33 02.12.2021)
В Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в России
Минздрав: материнская смертность от COVID-19 в России в этом году выросла в 3 раза