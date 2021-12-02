https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761761787.html

В Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в России

В Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в России - РИА Новости, 02.12.2021

В Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в России

Материнская смертность от COVID-19 в России в этом году выросла в 3 раза по сравнению с предыдущим, все женщины были не привиты, заявил главный внештатный... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:26

2021-12-02T10:26

2021-12-02T10:33

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Материнская смертность от COVID-19 в России в этом году выросла в 3 раза по сравнению с предыдущим, все женщины были не привиты, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству, профессор Роман Шмаков.Он отметил, что данные исследований показывают, что вакцины не увеличивают риск каких-либо акушерских или перинатальных осложнений. При этом при самом заболевании при отсутствии вакцинации отмечается рост числа случаев осложнённого течения беременности, задержки развития плода, самопроизвольных выкидышей и частоты преждевременных родов, подчеркнул Шмаков.

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/omikron-1761712107.html

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