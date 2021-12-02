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Путин поприветствовал финалистов конкурса "Цифровой прорыв"
Путин поприветствовал финалистов конкурса "Цифровой прорыв" - РИА Новости, 02.12.2021
Путин поприветствовал финалистов конкурса "Цифровой прорыв"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников финала Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" и отметил, что он объединяет десятки тысяч одаренных РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:27
2021-12-02T15:27
общество
технологии
республика татарстан (татарстан)
владимир путин
иннополис (татарстан)
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников финала Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" и отметил, что он объединяет десятки тысяч одаренных и инициативных людей по всей стране, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.В четверг в татарстанском IT-городе Иннополисе проходит финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Это самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики. Всероссийский конкурс направлен на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере информационных технологий, дизайна и управления цифровыми проектами. Конкурс является флагманским проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей".Президент выразил радость от того, что конкурс состоялся и занял достойное место в календаре значимых событий в сфере информационных технологий, а также укрепил свой авторитет и традиции. Он отметил, что участники конкурса получают шанс продемонстрировать свои таланты, творческий потенциал, а также предложить эффективные и оригинальные решения конкретных научных, производственных и технических задач.Путин также добавил, что "Цифровой прорыв" неизменно привлекает внимание экспертного сообщества, а также компаний-работодателей и представителей органов власти."Уверен, что мероприятие, проходящее на площадке современного, динамично развивающегося Иннополиса, внесёт практический вклад в продвижение российских информационных технологий. Желаю вам успехов, честной борьбы и вдохновения", - заключил президент.
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общество, технологии, республика татарстан (татарстан), владимир путин, иннополис (татарстан), россия
15:27 02.12.2021
 
Путин поприветствовал финалистов конкурса "Цифровой прорыв"

Президент Путин: конкурс "Цифровой прорыв" объединяет десятки тысяч одаренных людей России

© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Конкурс "Цифровой прорыв" проекта АНО "Россия — страна возможностей"
Конкурс Цифровой прорыв проекта АНО Россия — страна возможностей - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников финала Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" и отметил, что он объединяет десятки тысяч одаренных и инициативных людей по всей стране, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В четверг в татарстанском IT-городе Иннополисе проходит финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Это самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики. Всероссийский конкурс направлен на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере информационных технологий, дизайна и управления цифровыми проектами. Конкурс является флагманским проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей".
"Приветствую вас в Республике Татарстан на финальном этапе Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" платформы "Россия ‒ страна возможностей" ... Сегодня он объединяет десятки тысяч одаренных, инициативных людей по всей стране ‒ как опытных IT-специалистов, так и молодых профессионалов", - говорится в телеграмме.
Президент выразил радость от того, что конкурс состоялся и занял достойное место в календаре значимых событий в сфере информационных технологий, а также укрепил свой авторитет и традиции. Он отметил, что участники конкурса получают шанс продемонстрировать свои таланты, творческий потенциал, а также предложить эффективные и оригинальные решения конкретных научных, производственных и технических задач.
Путин также добавил, что "Цифровой прорыв" неизменно привлекает внимание экспертного сообщества, а также компаний-работодателей и представителей органов власти.
"Уверен, что мероприятие, проходящее на площадке современного, динамично развивающегося Иннополиса, внесёт практический вклад в продвижение российских информационных технологий. Желаю вам успехов, честной борьбы и вдохновения", - заключил президент.
Участники конкурса Цифровой прорыв - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
23 ноября, 17:42
Более 1300 ИТ-специалистов примут участие в финале "Цифрового прорыва"
 
ОбществоТехнологииРеспублика Татарстан (Татарстан)Владимир ПутинИннополис (Татарстан)Россия
 
 
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