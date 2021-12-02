https://ria.ru/20211202/konkurs-1761839255.html

Путин поприветствовал финалистов конкурса "Цифровой прорыв"

Путин поприветствовал финалистов конкурса "Цифровой прорыв" - РИА Новости, 02.12.2021

Путин поприветствовал финалистов конкурса "Цифровой прорыв"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников финала Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" и отметил, что он объединяет десятки тысяч одаренных РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:27

2021-12-02T15:27

2021-12-02T15:27

общество

технологии

республика татарстан (татарстан)

владимир путин

иннополис (татарстан)

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников финала Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" и отметил, что он объединяет десятки тысяч одаренных и инициативных людей по всей стране, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.В четверг в татарстанском IT-городе Иннополисе проходит финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Это самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики. Всероссийский конкурс направлен на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере информационных технологий, дизайна и управления цифровыми проектами. Конкурс является флагманским проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей".Президент выразил радость от того, что конкурс состоялся и занял достойное место в календаре значимых событий в сфере информационных технологий, а также укрепил свой авторитет и традиции. Он отметил, что участники конкурса получают шанс продемонстрировать свои таланты, творческий потенциал, а также предложить эффективные и оригинальные решения конкретных научных, производственных и технических задач.Путин также добавил, что "Цифровой прорыв" неизменно привлекает внимание экспертного сообщества, а также компаний-работодателей и представителей органов власти."Уверен, что мероприятие, проходящее на площадке современного, динамично развивающегося Иннополиса, внесёт практический вклад в продвижение российских информационных технологий. Желаю вам успехов, честной борьбы и вдохновения", - заключил президент.

https://ria.ru/20211123/uchastniki-1760394902.html

республика татарстан (татарстан)

иннополис (татарстан)

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общество, технологии, республика татарстан (татарстан), владимир путин, иннополис (татарстан), россия