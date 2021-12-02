Путин поприветствовал финалистов конкурса "Цифровой прорыв"
Президент Путин: конкурс "Цифровой прорыв" объединяет десятки тысяч одаренных людей России
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Конкурс "Цифровой прорыв" проекта АНО "Россия — страна возможностей"
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников финала Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" и отметил, что он объединяет десятки тысяч одаренных и инициативных людей по всей стране, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В четверг в татарстанском IT-городе Иннополисе проходит финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Это самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики. Всероссийский конкурс направлен на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере информационных технологий, дизайна и управления цифровыми проектами. Конкурс является флагманским проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей".
"Приветствую вас в Республике Татарстан на финальном этапе Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" платформы "Россия ‒ страна возможностей" ... Сегодня он объединяет десятки тысяч одаренных, инициативных людей по всей стране ‒ как опытных IT-специалистов, так и молодых профессионалов", - говорится в телеграмме.
Президент выразил радость от того, что конкурс состоялся и занял достойное место в календаре значимых событий в сфере информационных технологий, а также укрепил свой авторитет и традиции. Он отметил, что участники конкурса получают шанс продемонстрировать свои таланты, творческий потенциал, а также предложить эффективные и оригинальные решения конкретных научных, производственных и технических задач.
Путин также добавил, что "Цифровой прорыв" неизменно привлекает внимание экспертного сообщества, а также компаний-работодателей и представителей органов власти.
"Уверен, что мероприятие, проходящее на площадке современного, динамично развивающегося Иннополиса, внесёт практический вклад в продвижение российских информационных технологий. Желаю вам успехов, честной борьбы и вдохновения", - заключил президент.