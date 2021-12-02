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Блинкен предупредил о последствиях в случае конфронтации на Украине
Блинкен предупредил о последствиях в случае конфронтации на Украине - РИА Новости, 02.12.2021
Блинкен предупредил о последствиях в случае конфронтации на Украине
Если Россия продолжит конфронтацию на Украине, будут последствия, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:53
2021-12-02T14:12
украина
россия
в мире
сша
нато
сергей лавров
донбасс
энтони блинкен
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Если Россия продолжит конфронтацию на Украине, будут последствия, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.Он отметил, что США стремятся способствовать урегулированию на Украине, также он повторил ранее звучавший тезис о том, что "России следует отвести свои войска"."Но мы честно заявили, если Россия решит продолжить конфронтацию, то будут серьезные последствия", - сказал Блинкен перед началом встречи с Лавровым.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Песков в этой связи называл действия Украины "очень опасным авантюризмом", который "сопровождается поощрительными неплановыми учениями НАТО".
https://ria.ru/20211202/peregovory-1761807664.html
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украина, россия, в мире, сша, нато, сергей лавров, донбасс, энтони блинкен
13:53 02.12.2021 (обновлено: 14:12 02.12.2021)
 
Блинкен предупредил о последствиях в случае конфронтации на Украине

Госсекретарь США Блинкен: если Россия продолжит конфронтацию на Украине, будут последствия

© REUTERS / Ints KalninsГоссекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
Читать ria.ru в
СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Если Россия продолжит конфронтацию на Украине, будут последствия, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он отметил, что США стремятся способствовать урегулированию на Украине, также он повторил ранее звучавший тезис о том, что "России следует отвести свои войска".
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
13:35
Украина делает переговоры по Донбассу невозможными, заявили в Кремле
"Но мы честно заявили, если Россия решит продолжить конфронтацию, то будут серьезные последствия", - сказал Блинкен перед началом встречи с Лавровым.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Тактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
13:29
Киев не планирует наступательных действий в Донбассе, заявил Кулеба
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Песков в этой связи называл действия Украины "очень опасным авантюризмом", который "сопровождается поощрительными неплановыми учениями НАТО".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
13:19
Лавров прокомментировал попытки изменить положения Минских соглашений
 
УкраинаРоссияВ миреСШАНАТОСергей ЛавровДонбассЭнтони Блинкен
 
 
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