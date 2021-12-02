https://ria.ru/20211202/kompensatsiya-1761810856.html

Девушка получит многомилионную компенсацию за свое рождение

Женщина отсудила у врача компенсацию за то, что он дал ей родиться - РИА Новости, 02.12.2021

Девушка получит многомилионную компенсацию за свое рождение

В Великобритании девушка получит многомилионную компенсацию от врача, который курировал беременность ее матери. Об этом пишет The Telegraph. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:46

2021-12-02T13:46

2021-12-02T16:01

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Великобритании девушка получит многомилионную компенсацию от врача, который курировал беременность ее матери. Об этом пишет The Telegraph.Жительница города Скегнесс Эви Тумбс родилась с дефектом развития под названием "расщепление позвоночника" (Spina bifida), которое может приводить к параличу ног и недержанию мочи.Согласно иску, медик не прописал матери пострадавшей прием фолиевой кислоты до и во время первого триместра беременности и не предупредил о возможных последствиях для здоровья будущего ребенка. В противном случае женщина имела бы возможность прервать беременность.Сама пострадавшая назвала свое рождение ошибкой, спровоцированной врачебной халатностью.Это случай создал прецедент в судебной практике, который позволит привлекать медиков к ответственности в случае халатного отношения к пациенткам во время консультаций по зачатию ребенка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/korova-1595011010.html

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