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ОАК, "Сухой" и РСК "МиГ" объединят в одну компанию
ОАК, "Сухой" и РСК "МиГ" объединят в одну компанию - РИА Новости, 02.12.2021
ОАК, "Сухой" и РСК "МиГ" объединят в одну компанию
Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), "Сухой" и РСК "МиГ" объединят в одну компанию, такое решение одобрил совет директоров ОАК, говорится в сообщении РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:04
2021-12-02T11:19
экономика
сухой (холдинговая компания)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
рск миг
россия
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), "Сухой" и РСК "МиГ" объединят в одну компанию, такое решение одобрил совет директоров ОАК, говорится в сообщении корпорации."На прошедшем 30 ноября заседании совета директоров ОАК было одобрено объединение ПАО "ОАК", АО "Компания Сухой" и АО "РСК "МиГ". Вопрос о реорганизации ОАК в форме присоединения к нему "Сухого" и "МиГа" вынесен на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года", - говорится в сообщении.В ОАК уточнили, что "текущее управление компаниями "Сухой" и "МиГ" было централизовано ранее: функции единоличного исполнительного органа "МиГа" были переданы "Сухому", а функции ЕИО "Сухого" - в ПАО "ОАК".Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, "предстоящее объединение – важнейшее событие для авиационной отрасли, проведена подготовка, проработаны детали для того, чтобы приступить к формированию объединенного субъекта российского самолетостроения – структуры, способной придать мощный импульс развитию авиационного комплекса "Ростеха" и всей отрасли".По его словам, в единой структуре должны быть собраны лучшие практики корпоративного управления, передовые инженерные компетенции, развитая и эффективная производственная база.
https://radiosputnik.ria.ru/20210318/sliyanie-1601799022.html
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экономика, сухой (холдинговая компания), объединенная авиастроительная корпорация (оак), рск миг, россия
11:04 02.12.2021 (обновлено: 11:19 02.12.2021)
 
ОАК, "Сухой" и РСК "МиГ" объединят в одну компанию

Совет директоров принял решение объединить ОАК, "Сухой" и РСК "МиГ" в одну компанию

© РИА Новости / Фото Марии ТабакАвиасалон "Фарнборо-2008"
Авиасалон Фарнборо-2008 - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Фото Марии Табак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), "Сухой" и РСК "МиГ" объединят в одну компанию, такое решение одобрил совет директоров ОАК, говорится в сообщении корпорации.
"На прошедшем 30 ноября заседании совета директоров ОАК было одобрено объединение ПАО "ОАК", АО "Компания Сухой" и АО "РСК "МиГ". Вопрос о реорганизации ОАК в форме присоединения к нему "Сухого" и "МиГа" вынесен на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года", - говорится в сообщении.
В ОАК уточнили, что "текущее управление компаниями "Сухой" и "МиГ" было централизовано ранее: функции единоличного исполнительного органа "МиГа" были переданы "Сухому", а функции ЕИО "Сухого" - в ПАО "ОАК".
Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, "предстоящее объединение – важнейшее событие для авиационной отрасли, проведена подготовка, проработаны детали для того, чтобы приступить к формированию объединенного субъекта российского самолетостроения – структуры, способной придать мощный импульс развитию авиационного комплекса "Ростеха" и всей отрасли".
По его словам, в единой структуре должны быть собраны лучшие практики корпоративного управления, передовые инженерные компетенции, развитая и эффективная производственная база.
Стенд Объединённой авиастроительной корпорации - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 13:05Сказано в эфире
"К конкуренции со всем миром". Эксперт о слиянии "Сухого" и "МиГ"
 
ЭкономикаСухой (холдинговая компания)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РСК МиГРоссия
 
 
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