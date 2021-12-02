https://ria.ru/20211202/kompaniya-1761769825.html

ОАК, "Сухой" и РСК "МиГ" объединят в одну компанию

ОАК, "Сухой" и РСК "МиГ" объединят в одну компанию - РИА Новости, 02.12.2021

ОАК, "Сухой" и РСК "МиГ" объединят в одну компанию

Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), "Сухой" и РСК "МиГ" объединят в одну компанию, такое решение одобрил совет директоров ОАК, говорится в сообщении РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:04

2021-12-02T11:04

2021-12-02T11:19

экономика

сухой (холдинговая компания)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

рск миг

россия

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), "Сухой" и РСК "МиГ" объединят в одну компанию, такое решение одобрил совет директоров ОАК, говорится в сообщении корпорации."На прошедшем 30 ноября заседании совета директоров ОАК было одобрено объединение ПАО "ОАК", АО "Компания Сухой" и АО "РСК "МиГ". Вопрос о реорганизации ОАК в форме присоединения к нему "Сухого" и "МиГа" вынесен на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года", - говорится в сообщении.В ОАК уточнили, что "текущее управление компаниями "Сухой" и "МиГ" было централизовано ранее: функции единоличного исполнительного органа "МиГа" были переданы "Сухому", а функции ЕИО "Сухого" - в ПАО "ОАК".Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, "предстоящее объединение – важнейшее событие для авиационной отрасли, проведена подготовка, проработаны детали для того, чтобы приступить к формированию объединенного субъекта российского самолетостроения – структуры, способной придать мощный импульс развитию авиационного комплекса "Ростеха" и всей отрасли".По его словам, в единой структуре должны быть собраны лучшие практики корпоративного управления, передовые инженерные компетенции, развитая и эффективная производственная база.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/sliyanie-1601799022.html

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экономика, сухой (холдинговая компания), объединенная авиастроительная корпорация (оак), рск миг, россия