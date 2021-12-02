https://ria.ru/20211202/kommunalschiki-1762778388.html

Коммунальщики Москвы готовы к прочистке дороги и обработке от гололеда

Коммунальщики Москвы готовы к прочистке дороги и обработке от гололеда - РИА Новости, 08.12.2021

Коммунальщики Москвы готовы к прочистке дороги и обработке от гололеда

Коммунальные службы Москвы приступят к подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров в 22.00, сообщает комплекс городского хозяйства... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-02T20:54

2021-12-02T20:54

2021-12-08T16:01

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы приступят к подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров в 22.00, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."В столице вновь небольшой снег. В ночь на 3 декабря ожидаются смешанные осадки в виде мокрого снега, снега и дождя. После 00.00 – переход температуры воздуха через 0°С в сторону положительных значений, что может способствовать образованию гололедицы. В 22.00 коммунальные службы приступят к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.Уточняется, что цикл работ повторится ранним утром 3 декабря.Сейчас продолжаются работы по очистке от снега улиц и дворов. "Под особым контролем – подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворы", - отмечается в материале.

https://ria.ru/20211130/gololed-1761468026.html

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общество, москва, telegram (приложение), московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы