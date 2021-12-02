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Коммунальщики Москвы готовы к прочистке дороги и обработке от гололеда
Коммунальщики Москвы готовы к прочистке дороги и обработке от гололеда - РИА Новости, 08.12.2021
Коммунальщики Москвы готовы к прочистке дороги и обработке от гололеда
Коммунальные службы Москвы приступят к подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров в 22.00, сообщает комплекс городского хозяйства... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-02T20:54
2021-12-08T16:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
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telegram (приложение)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы приступят к подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров в 22.00, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."В столице вновь небольшой снег. В ночь на 3 декабря ожидаются смешанные осадки в виде мокрого снега, снега и дождя. После 00.00 – переход температуры воздуха через 0°С в сторону положительных значений, что может способствовать образованию гололедицы. В 22.00 коммунальные службы приступят к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.Уточняется, что цикл работ повторится ранним утром 3 декабря.Сейчас продолжаются работы по очистке от снега улиц и дворов. "Под особым контролем – подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворы", - отмечается в материале.
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общество, москва, telegram (приложение), московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы
20:54 02.12.2021 (обновлено: 16:01 08.12.2021)
 

Коммунальщики Москвы готовы к прочистке дороги и обработке от гололеда

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве
 Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы приступят к подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров в 22.00, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.
"В столице вновь небольшой снег. В ночь на 3 декабря ожидаются смешанные осадки в виде мокрого снега, снега и дождя. После 00.00 – переход температуры воздуха через 0°С в сторону положительных значений, что может способствовать образованию гололедицы. В 22.00 коммунальные службы приступят к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что цикл работ повторится ранним утром 3 декабря.
Сейчас продолжаются работы по очистке от снега улиц и дворов. "Под особым контролем – подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворы", - отмечается в материале.
Сотрудник коммунальной службы обрабатывает противогололедными реагентами проезжую часть дороги - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 15:05Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваTelegram (приложение)Московское центральное кольцо (МЦК)Городское хозяйство Москвы
 
 
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