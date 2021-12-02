https://ria.ru/20211202/kommunalschiki-1762778388.html
Коммунальщики Москвы готовы к прочистке дороги и обработке от гололеда
Коммунальщики Москвы готовы к прочистке дороги и обработке от гололеда - РИА Новости, 08.12.2021
Коммунальщики Москвы готовы к прочистке дороги и обработке от гололеда
Коммунальные службы Москвы приступят к подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров в 22.00, сообщает комплекс городского хозяйства... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-02T20:54
2021-12-02T20:54
2021-12-08T16:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
telegram (приложение)
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150992/02/1509920223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a6321f987fe471dc7a7c2708fff0024.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы приступят к подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров в 22.00, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."В столице вновь небольшой снег. В ночь на 3 декабря ожидаются смешанные осадки в виде мокрого снега, снега и дождя. После 00.00 – переход температуры воздуха через 0°С в сторону положительных значений, что может способствовать образованию гололедицы. В 22.00 коммунальные службы приступят к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.Уточняется, что цикл работ повторится ранним утром 3 декабря.Сейчас продолжаются работы по очистке от снега улиц и дворов. "Под особым контролем – подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворы", - отмечается в материале.
https://ria.ru/20211130/gololed-1761468026.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150992/02/1509920223_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f611044ba65ebc6cbc9bc81d378e8ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, telegram (приложение), московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы