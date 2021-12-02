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В Тюменской области скорректировали планы по введению системы QR-кодов
В Тюменской области скорректировали планы по введению системы QR-кодов - РИА Новости, 02.12.2021
В Тюменской области скорректировали планы по введению системы QR-кодов
Введение QR-кодов для посещения ресторанов, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:45
2021-12-02T16:45
2021-12-02T16:51
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ТЮМЕНЬ, 2 дек - РИА Новости. Введение QR-кодов для посещения ресторанов, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз переносится на 24 декабря, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в соцсети "ВКонтакте".Губернатор в соцсетях рассказал, что система QR-кодов в Тюменской области вводится в два этапа. Первый начался 8 ноября, второй начинается с 3 декабря, но в связи со снижением роста заболеваемости коронавирусом среди взрослого населения оперативный штаб скорректировал ранее озвученные планы по вводу QR-кодов.С 3 декабря список объектов, куда попасть можно только по QR-коду или медотводу с ПЦР, дополнят розничные рынки, отдельно стоящие крупные гипермаркеты и торговые объекты, но действовать это ограничение будет в будни с 18 часов, в выходные и праздничные дни. "То есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет, не предъявляя QR-код", - пояснил Моор.Вход в аквапарки, СПА-комплексы, бани, сауны, термальные источники и банно-оздоровительные комплексы только по QR-коду в любой день. Вместо QR-кода или справки о медотводе от прививок на входе можно будет показать "свежий" ПЦР-тест. Срок его действия составляет 72 часа.Ранее Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что в регионе на 9% снизилась заболеваемость коронавирусом среди взрослого населения. За минувшие сутки выявлено 311 новых случаев заболевания, 235 человек выздоровели, 35 487 человек остаются под медицинским наблюдением.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, тюменская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:45 02.12.2021 (обновлено: 16:51 02.12.2021)
В Тюменской области скорректировали планы по введению системы QR-кодов
QR-коды в гипермаркетах и на рынках Тюменской области будут требовать вечером и в выходные
ТЮМЕНЬ, 2 дек - РИА Новости.
Введение QR-кодов для посещения ресторанов, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз переносится на 24 декабря, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор
в соцсети "ВКонтакте
".
Губернатор в соцсетях рассказал, что система QR-кодов в Тюменской области
вводится в два этапа. Первый начался 8 ноября, второй начинается с 3 декабря, но в связи со снижением роста заболеваемости коронавирусом
среди взрослого населения оперативный штаб скорректировал ранее озвученные планы по вводу QR-кодов.
"Для предприятий общественного питания, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз и других переход на систему QR-кодов переносится на 24 декабря", - сообщил Моор.
С 3 декабря список объектов, куда попасть можно только по QR-коду или медотводу с ПЦР, дополнят розничные рынки, отдельно стоящие крупные гипермаркеты и торговые объекты, но действовать это ограничение будет в будни с 18 часов, в выходные и праздничные дни. "То есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет, не предъявляя QR-код", - пояснил Моор.
Вход в аквапарки, СПА-комплексы, бани, сауны, термальные источники и банно-оздоровительные комплексы только по QR-коду в любой день. Вместо QR-кода или справки о медотводе от прививок на входе можно будет показать "свежий" ПЦР-тест. Срок его действия составляет 72 часа.
Ранее Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что в регионе на 9% снизилась заболеваемость коронавирусом среди взрослого населения. За минувшие сутки выявлено 311 новых случаев заболевания, 235 человек выздоровели, 35 487 человек остаются под медицинским наблюдением.