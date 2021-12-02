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В Тюменской области скорректировали планы по введению системы QR-кодов

В Тюменской области скорректировали планы по введению системы QR-кодов - РИА Новости, 02.12.2021

В Тюменской области скорректировали планы по введению системы QR-кодов

Введение QR-кодов для посещения ресторанов, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:45

2021-12-02T16:45

2021-12-02T16:51

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тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 2 дек - РИА Новости. Введение QR-кодов для посещения ресторанов, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз переносится на 24 декабря, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в соцсети "ВКонтакте".Губернатор в соцсетях рассказал, что система QR-кодов в Тюменской области вводится в два этапа. Первый начался 8 ноября, второй начинается с 3 декабря, но в связи со снижением роста заболеваемости коронавирусом среди взрослого населения оперативный штаб скорректировал ранее озвученные планы по вводу QR-кодов.С 3 декабря список объектов, куда попасть можно только по QR-коду или медотводу с ПЦР, дополнят розничные рынки, отдельно стоящие крупные гипермаркеты и торговые объекты, но действовать это ограничение будет в будни с 18 часов, в выходные и праздничные дни. "То есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет, не предъявляя QR-код", - пояснил Моор.Вход в аквапарки, СПА-комплексы, бани, сауны, термальные источники и банно-оздоровительные комплексы только по QR-коду в любой день. Вместо QR-кода или справки о медотводе от прививок на входе можно будет показать "свежий" ПЦР-тест. Срок его действия составляет 72 часа.Ранее Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что в регионе на 9% снизилась заболеваемость коронавирусом среди взрослого населения. За минувшие сутки выявлено 311 новых случаев заболевания, 235 человек выздоровели, 35 487 человек остаются под медицинским наблюдением.

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общество, тюменская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии