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В Омске женщина подала иск к директору ТЦ, куда ее не пустили без QR-кода
В Омске женщина подала иск к директору ТЦ, куда ее не пустили без QR-кода - РИА Новости, 02.12.2021
В Омске женщина подала иск к директору ТЦ, куда ее не пустили без QR-кода
Кировский районный суд Омска 9 декабря начнет рассмотрение иска местной жительницы Натальи Поповой к директору торгового центра "Октябрьский" из-за отказа... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:18
2021-12-02T10:18
2021-12-02T10:18
распространение коронавируса
происшествия
омск
коронавирус в россии
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ОМСК, 2 дек - РИА Новости. Кировский районный суд Омска 9 декабря начнет рассмотрение иска местной жительницы Натальи Поповой к директору торгового центра "Октябрьский" из-за отказа пропустить ее на территорию ТЦ без предоставления QR-кода о вакцинации от коронавируса, рассказали в пресс-службе судаЖенщина хочет получить компенсацию морального вреда за запрет на посещение магазина, куда ей в начале ноября дважды не удалось попасть. Свой моральный ущерб она оценила в 20 тысяч рублей, а проверку QR-кодов в торговом центре она просит признать незаконной."В Кировский районный суд города Омска поступило исковое заявление Натальи Поповой к АО "Торговый центр "Октябрьский" в лице директора Татьяны Дымченко... Истец просила признать действия ответчика незаконными и взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей", - сообщается на официальном сайте суда.QR-коды для входа в торговые центры в Омске начали проверять с 4 ноября. Без них пройти можно было только в супермаркеты, аптеки или салоны связи.Получить комментарий директора ТЦ "Октябрьский" РИА Новости не удалось.
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РИА Новости
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происшествия, омск, коронавирус в россии
В Омске женщина подала иск к директору ТЦ, куда ее не пустили без QR-кода
Женщина подала в суд на директора торгового центра в Омске, куда ее не пустили без QR-кода
ОМСК, 2 дек - РИА Новости.
Кировский районный суд Омска
9 декабря начнет рассмотрение иска местной жительницы Натальи Поповой к директору торгового центра "Октябрьский" из-за отказа пропустить ее на территорию ТЦ без предоставления QR-кода о вакцинации от коронавируса, рассказали в пресс-службе суда
Женщина хочет получить компенсацию морального вреда за запрет на посещение магазина, куда ей в начале ноября дважды не удалось попасть. Свой моральный ущерб она оценила в 20 тысяч рублей, а проверку QR-кодов в торговом центре она просит признать незаконной.
"В Кировский районный суд города Омска поступило исковое заявление Натальи Поповой к АО "Торговый центр "Октябрьский" в лице директора Татьяны Дымченко... Истец просила признать действия ответчика незаконными и взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей", - сообщается на официальном сайте суда.
QR-коды для входа в торговые центры в Омске начали проверять с 4 ноября. Без них пройти можно было только в супермаркеты, аптеки или салоны связи.
Получить комментарий директора ТЦ "Октябрьский" РИА Новости не удалось.