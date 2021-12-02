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Китай призвал США и ЕС отказаться от менталитета холодной войны
Китай призвал США и ЕС отказаться от менталитета холодной войны - РИА Новости, 02.12.2021
Китай призвал США и ЕС отказаться от менталитета холодной войны
Китай призывает США отказаться от менталитета холодной войны и способствовать поддержанию стабильности в мире, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:31
2021-12-02T14:31
в мире
сша
китай
мид кнр
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ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. Китай призывает США отказаться от менталитета холодной войны и способствовать поддержанию стабильности в мире, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил журналистам, что США и ЕС в четверг на диалоге, посвященном КНР, примут "энергичное" заявление. Это уже вторая встреча высокого уровня между США и ЕС по Китаю, между США и ЕС действуют шесть двусторонних комиссий относительно Китая. Комиссии посвящены взаимности в отношениях, включая экономические, устойчивости инфраструктуры, правам человека, безопасности, многостороннему дипломатическому подходу и областям конструктивного сотрудничества с Китаем, включая климат.По его словам, практика использования идеологических линий для формирования маленьких групп не способствует миру и стабильности во всем мире, такими действиями можно лишь навредить и себе, и другим, от них больше ущерба, чем пользы.
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в мире, сша, китай, мид кнр
14:31 02.12.2021
 
Китай призвал США и ЕС отказаться от менталитета холодной войны

Представитель МИД КНР Вэньбинь: США и ЕС должны отказаться от менталитета холодной войны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. Китай призывает США отказаться от менталитета холодной войны и способствовать поддержанию стабильности в мире, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил журналистам, что США и ЕС в четверг на диалоге, посвященном КНР, примут "энергичное" заявление. Это уже вторая встреча высокого уровня между США и ЕС по Китаю, между США и ЕС действуют шесть двусторонних комиссий относительно Китая. Комиссии посвящены взаимности в отношениях, включая экономические, устойчивости инфраструктуры, правам человека, безопасности, многостороннему дипломатическому подходу и областям конструктивного сотрудничества с Китаем, включая климат.
"Китай призывает соответствующие стороны отказаться от менталитета холодной войны, придерживаться открытости и сотрудничества, диалога и консультаций, претворять в жизнь настоящий мультилатерализм, а также привносить в мир больше стабильности и положительной энергии", - заявил дипломат.
По его словам, практика использования идеологических линий для формирования маленьких групп не способствует миру и стабильности во всем мире, такими действиями можно лишь навредить и себе, и другим, от них больше ущерба, чем пользы.
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