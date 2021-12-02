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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211202/kipr-1761838724.html
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Кипре зимой
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Кипре зимой - РИА Новости, 02.12.2021
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Кипре зимой
Туроператоры рассказали об отдыхе на Кипре зимой и расходах путешественников на такую поездку, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:24
2021-12-02T18:25
туризм
пафос
кипр
новый год
новости - туризм
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ларнаки
туризм
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали об отдыхе на Кипре зимой и расходах путешественников на такую поездку, сообщает АТОР.Стоимость недельного тура в декабре начинается от 56 тысяч рублей на одного с перелетом и проживанием в отеле категории пять звезд. Завтраки включены.Новогодние туры дороже: в "четверке" можно провести каникулы, заплатив не менее 57 тысяч рублей на одного, а в "пятерке" — на десять тысяч рублей больше.Кипр — круглогодичное направление: пляжный сезон на острове длится с конца апреля по ноябрь, но всю зиму — солнечная погода, и держится комфортная температура около 20 градусов. Еще из плюсов — недолгий перелет, упрощенная процедура получения визы, небольшое число туристов в несезон, отсутствие языкового барьера. Туроператоры отмечают стабильный спрос на время школьных каникул и праздники.Кипр признает российскую вакцину "Спутник-V", и привитые ей туристы имеют право въезжать в республику без ПЦР-тестов. Невакцинированным гостям старше 12 лет необходимо в течение 72 часов до вылета сдать ПЦР-анализ. По прилете на Кипр им придется оплатить и пройти еще один ПЦР-тест (15 евро — в аэропорту Ларнаки, 19 евро — в Пафосе). Результаты будут доступны в течение трех часов и отправлены в SMS после отъезда из аэропорта.
https://ria.ru/20211107/kipr-1757497932.html
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пафос, кипр, новый год, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), ларнаки, туризм, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь
15:24 02.12.2021 (обновлено: 18:25 02.12.2021)
 
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Кипре зимой

Туроператоры: за недельный тур на Кипр зимой придется заплатить от 56 тысяч рублей

© Depositphotos / Kirill MakarovУлица Генетлиу Мителла, ведущая к собору Айя-Напы в Лимассол, Кипр
Улица Генетлиу Мителла, ведущая к собору Айя-Напы в Лимассол, Кипр - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Depositphotos / Kirill Makarov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали об отдыхе на Кипре зимой и расходах путешественников на такую поездку, сообщает АТОР.
Стоимость недельного тура в декабре начинается от 56 тысяч рублей на одного с перелетом и проживанием в отеле категории пять звезд. Завтраки включены.
Новогодние туры дороже: в "четверке" можно провести каникулы, заплатив не менее 57 тысяч рублей на одного, а в "пятерке" — на десять тысяч рублей больше.
Кипр — круглогодичное направление: пляжный сезон на острове длится с конца апреля по ноябрь, но всю зиму — солнечная погода, и держится комфортная температура около 20 градусов. Еще из плюсов — недолгий перелет, упрощенная процедура получения визы, небольшое число туристов в несезон, отсутствие языкового барьера. Туроператоры отмечают стабильный спрос на время школьных каникул и праздники.
Айя-Напа, Кипр - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
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Невакцинированным гостям старше 12 лет необходимо в течение 72 часов до вылета сдать ПЦР-анализ. По прилете на Кипр им придется оплатить и пройти еще один ПЦР-тест (15 евро — в аэропорту Ларнаки, 19 евро — в Пафосе). Результаты будут доступны в течение трех часов и отправлены в SMS после отъезда из аэропорта.
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