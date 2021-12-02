https://ria.ru/20211202/kipr-1761838724.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Кипре зимой

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Кипре зимой - РИА Новости, 02.12.2021

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Кипре зимой

Туроператоры рассказали об отдыхе на Кипре зимой и расходах путешественников на такую поездку, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:24

2021-12-02T15:24

2021-12-02T18:25

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали об отдыхе на Кипре зимой и расходах путешественников на такую поездку, сообщает АТОР.Стоимость недельного тура в декабре начинается от 56 тысяч рублей на одного с перелетом и проживанием в отеле категории пять звезд. Завтраки включены.Новогодние туры дороже: в "четверке" можно провести каникулы, заплатив не менее 57 тысяч рублей на одного, а в "пятерке" — на десять тысяч рублей больше.Кипр — круглогодичное направление: пляжный сезон на острове длится с конца апреля по ноябрь, но всю зиму — солнечная погода, и держится комфортная температура около 20 градусов. Еще из плюсов — недолгий перелет, упрощенная процедура получения визы, небольшое число туристов в несезон, отсутствие языкового барьера. Туроператоры отмечают стабильный спрос на время школьных каникул и праздники.Кипр признает российскую вакцину "Спутник-V", и привитые ей туристы имеют право въезжать в республику без ПЦР-тестов. Невакцинированным гостям старше 12 лет необходимо в течение 72 часов до вылета сдать ПЦР-анализ. По прилете на Кипр им придется оплатить и пройти еще один ПЦР-тест (15 евро — в аэропорту Ларнаки, 19 евро — в Пафосе). Результаты будут доступны в течение трех часов и отправлены в SMS после отъезда из аэропорта.

https://ria.ru/20211107/kipr-1757497932.html

https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

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