https://ria.ru/20211202/khasbulatov-1761833467.html

Можно ли было сохранить СССР?

Хасбулатов ответил на слова экс-помощника Горбачева о распаде СССР - РИА Новости, 02.12.2021

Можно ли было сохранить СССР?

Сохранить СССР в качестве добровольного демократического союза было невозможно, считает экс-председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:06

2021-12-02T15:06

2021-12-02T16:00

общество

руслан хасбулатов

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сохранить СССР в качестве добровольного демократического союза было невозможно, считает экс-председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов.Так он прокомментировал слова бывшего пресс-секретаря первого президента Советского Союза Андрея Грачева, допустившего такую возможность."Не согласен был с этой точкой зрения и сам (Михаил. — Прим. ред.) Горбачев. Он 4 декабря написал письмо с обращением к республикам, в котором говорит, что, дескать, давайте скорее перейдем к конфедерации. Уже о союзе Горбачев вообще не говорил", — сказал Хасбулатов в беседе с радио "Говорит Москва".Политик отметил, что тот не собирался сохранять СССР, и назвал его действия деструктивными."Он же даже не сформировал союзное правительство, он не сумел создать из Верховного совета действительно законодательный орган, который властно бы распоряжался, который принимал бы решения", — добавил Хасбулатов.В конце октября во Франции вышла книга Грачева "Последний день СССР" (Le jour ou l'URSS a disparu). Рассуждая о том, можно ли было сберечь Советский Союз, бывший пресс-секретарь Горбачева сказал, что для этого требовалось приспособить государство к новому миру и новому обществу, на что и ушли шесть лет перестройки. Тем не менее сделать это не удалось.По его словам, не дать стране распасться, по мнению Горбачева, помешали два события: путч в августе 1991 года и беловежская встреча трех президентов. Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР в обращении к народу объявил о сложении с себя полномочий. Этому предшествовал договор, подписанный 8 декабря главами России, Белоруссии и Украины. В нем заявлялось о распаде Союза и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Документ вошел в историю как Беловежское соглашение.Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить развал страны, 17 марта 1991 года прошел референдум о сохранении СССР. За тогда высказались 76,4 процента участников. По итогам голосования весной — летом 1991 года появился проект договора "О Союзе суверенных республик", его подписание планировалось на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа, вошедшего в историю как августовский путч.

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/imperator-1761692366.html

https://ria.ru/20211027/perestroyka-1756523299.html

https://ria.ru/20210821/gkchp-1746553439.html

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общество, руслан хасбулатов, ссср, рсфср, россия