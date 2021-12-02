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В Архангельске капитана будут судить за приказ выкинуть полицейских за борт
В Архангельске капитана будут судить за приказ выкинуть полицейских за борт - РИА Новости, 02.12.2021
В Архангельске капитана будут судить за приказ выкинуть полицейских за борт
В Архангельской области направили в суд уголовное дело капитана морского судна, который пьяным отдавал распоряжения "выкинуть за борт" пришедших с проверкой... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:03
2021-12-02T14:03
происшествия
архангельск
архангельская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МУРМАНСК, 2 дек – РИА Новости. В Архангельской области направили в суд уголовное дело капитана морского судна, который пьяным отдавал распоряжения "выкинуть за борт" пришедших с проверкой полицейских и оскорблял их, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.История началась с того, что в минувшем ноябре морское судно "Совена" после пятимесячного рейса ошвартовалось в порту Архангельска для выгрузки оборудования, после чего капитан отправился выпивать в увеселительные заведения.Утром, по прибытию на борт, командир был встречен сотрудниками портового контроля для административного разбирательства, в ходе которого произошел конфликт."Прибывшие на судно сотрудники полиции пытались пресечь противоправные действия злоумышленника, однако обвиняемый неоднократно высказался в их адрес нецензурной бранью, подал команду "Тревога" и "Выкинуть сотрудников полиции за борт судна", - рассказала Марковская журналистам в четверг.По закону, приказ капитана судна обязателен к исполнению для всех членов экипажа, находящихся на борту. Поэтому, восприняв угрозу реально, стражи порядка вызвали сотрудников ФСБ для силовой поддержки."Свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния капитан судна признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, указав, что на его действия повлияло эмоциональное состояние от продолжительного нахождения в морском рейсе… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - пояснили в ведомстве.По статье "Применение насилия в отношении представителя власти" моряку грозит максимально пять лет колонии.
https://ria.ru/20211201/sud-1761688622.html
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происшествия, архангельск, архангельская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
14:03 02.12.2021
 
В Архангельске капитана будут судить за приказ выкинуть полицейских за борт

В Архангельске направили в суд дело капитана, приказавшего выкинуть за борт полицейских

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МУРМАНСК, 2 дек – РИА Новости. В Архангельской области направили в суд уголовное дело капитана морского судна, который пьяным отдавал распоряжения "выкинуть за борт" пришедших с проверкой полицейских и оскорблял их, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
История началась с того, что в минувшем ноябре морское судно "Совена" после пятимесячного рейса ошвартовалось в порту Архангельска для выгрузки оборудования, после чего капитан отправился выпивать в увеселительные заведения.
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Утром, по прибытию на борт, командир был встречен сотрудниками портового контроля для административного разбирательства, в ходе которого произошел конфликт.
"Прибывшие на судно сотрудники полиции пытались пресечь противоправные действия злоумышленника, однако обвиняемый неоднократно высказался в их адрес нецензурной бранью, подал команду "Тревога" и "Выкинуть сотрудников полиции за борт судна", - рассказала Марковская журналистам в четверг.
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По закону, приказ капитана судна обязателен к исполнению для всех членов экипажа, находящихся на борту. Поэтому, восприняв угрозу реально, стражи порядка вызвали сотрудников ФСБ для силовой поддержки.
"Свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния капитан судна признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, указав, что на его действия повлияло эмоциональное состояние от продолжительного нахождения в морском рейсе… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - пояснили в ведомстве.
По статье "Применение насилия в отношении представителя власти" моряку грозит максимально пять лет колонии.
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ПроисшествияАрхангельскАрхангельская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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