https://ria.ru/20211202/kapitan-1761816126.html

В Архангельске капитана будут судить за приказ выкинуть полицейских за борт

В Архангельске капитана будут судить за приказ выкинуть полицейских за борт - РИА Новости, 02.12.2021

В Архангельске капитана будут судить за приказ выкинуть полицейских за борт

В Архангельской области направили в суд уголовное дело капитана морского судна, который пьяным отдавал распоряжения "выкинуть за борт" пришедших с проверкой... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:03

2021-12-02T14:03

2021-12-02T14:03

происшествия

архангельск

архангельская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МУРМАНСК, 2 дек – РИА Новости. В Архангельской области направили в суд уголовное дело капитана морского судна, который пьяным отдавал распоряжения "выкинуть за борт" пришедших с проверкой полицейских и оскорблял их, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.История началась с того, что в минувшем ноябре морское судно "Совена" после пятимесячного рейса ошвартовалось в порту Архангельска для выгрузки оборудования, после чего капитан отправился выпивать в увеселительные заведения.Утром, по прибытию на борт, командир был встречен сотрудниками портового контроля для административного разбирательства, в ходе которого произошел конфликт."Прибывшие на судно сотрудники полиции пытались пресечь противоправные действия злоумышленника, однако обвиняемый неоднократно высказался в их адрес нецензурной бранью, подал команду "Тревога" и "Выкинуть сотрудников полиции за борт судна", - рассказала Марковская журналистам в четверг.По закону, приказ капитана судна обязателен к исполнению для всех членов экипажа, находящихся на борту. Поэтому, восприняв угрозу реально, стражи порядка вызвали сотрудников ФСБ для силовой поддержки."Свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния капитан судна признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, указав, что на его действия повлияло эмоциональное состояние от продолжительного нахождения в морском рейсе… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - пояснили в ведомстве.По статье "Применение насилия в отношении представителя власти" моряку грозит максимально пять лет колонии.

https://ria.ru/20211201/sud-1761688622.html

https://ria.ru/20211201/sud-1761658930.html

https://ria.ru/20211129/proisshestvie-1761308916.html

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происшествия, архангельск, архангельская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия