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Экс-полицейского осудили за изнасилование девушки в Татарстане
Экс-полицейского осудили за изнасилование девушки в Татарстане - РИА Новости, 02.12.2021
Экс-полицейского осудили за изнасилование девушки в Татарстане
Лениногорский городской суд Татарстана в четверг приговорил экс-сотрудника ГИБДД к 9 годам колонии строгого режима за изнасилование 16-летней знакомой, сообщает РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:53
2021-12-02T17:53
2021-12-02T17:53
происшествия
лениногорский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 2 дек – РИА Новости. Лениногорский городской суд Татарстана в четверг приговорил экс-сотрудника ГИБДД к 9 годам колонии строгого режима за изнасилование 16-летней знакомой, сообщает следственное управление СК РФ по республике.Лейтенант полиции ОВД по Лениногорскому району Радик Бадретдинов был задержан правоохранительными органами и арестован судом в июле 2020 года по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки, с которой познакомился в соцсетях. Следствием и судом установлено, что 29-летний мужчина надругался над девушкой вечером 22 февраля 2020 года, когда она пришла на свидание. В течение трех месяцев он скрывался и находился в розыске. После возбуждения уголовного дела Бадретдинов был уволен за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.Суд признал бывшего инспектора ГИБДД виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера."Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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происшествия, лениногорский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Экс-полицейского осудили за изнасилование девушки в Татарстане
Экс-полицейский в Татарстане получил девять лет колонии за изнасилование 16-летней девушки