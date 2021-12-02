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Экс-полицейского осудили за изнасилование девушки в Татарстане

Экс-полицейского осудили за изнасилование девушки в Татарстане - РИА Новости, 02.12.2021

Экс-полицейского осудили за изнасилование девушки в Татарстане

Лениногорский городской суд Татарстана в четверг приговорил экс-сотрудника ГИБДД к 9 годам колонии строгого режима за изнасилование 16-летней знакомой, сообщает РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:53

2021-12-02T17:53

2021-12-02T17:53

происшествия

лениногорский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КАЗАНЬ, 2 дек – РИА Новости. Лениногорский городской суд Татарстана в четверг приговорил экс-сотрудника ГИБДД к 9 годам колонии строгого режима за изнасилование 16-летней знакомой, сообщает следственное управление СК РФ по республике.Лейтенант полиции ОВД по Лениногорскому району Радик Бадретдинов был задержан правоохранительными органами и арестован судом в июле 2020 года по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки, с которой познакомился в соцсетях. Следствием и судом установлено, что 29-летний мужчина надругался над девушкой вечером 22 февраля 2020 года, когда она пришла на свидание. В течение трех месяцев он скрывался и находился в розыске. После возбуждения уголовного дела Бадретдинов был уволен за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.Суд признал бывшего инспектора ГИБДД виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера."Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211101/devushka-1757257342.html

лениногорский район

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происшествия, лениногорский район, следственный комитет россии (ск рф), россия