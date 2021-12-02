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ВТБ Мобайл удвоил объем интернет-трафика на ключевых тарифах
ВТБ Мобайл удвоил объем интернет-трафика на ключевых тарифах - РИА Новости, 02.12.2021
ВТБ Мобайл удвоил объем интернет-трафика на ключевых тарифах
ВТБ Мобайл на ряде собственных тарифов увеличил доступный объем интернет-трафика в два раза, сохранив при этом стоимость услуг без изменений, сообщает... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:32
2021-12-02T13:32
2021-12-02T13:50
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. ВТБ Мобайл на ряде собственных тарифов увеличил доступный объем интернет-трафика в два раза, сохранив при этом стоимость услуг без изменений, сообщает пресс-служба ВТБ.Условия доступны для новых и действующих клиентов тарифных планов "Конструктор 2021", "Оптимальный" и "Оптимальный+", говорится в пресс-релизе."Мы удвоили интернет-пакеты 15 и 30Гб без изменения стоимости услуг на всех открытых для подключения и переходов тарифных планах. Таким образом, все абоненты как действующие, так и новые смогут в два раза больше пользоваться интернетом на своих устройствах. Клиент может сам настроить оптимальный для себя тарифный план с учетом нужного объема голосовых вызовов, активности использования мессенджеров и социальных сетей, других дополнительных параметров. Все пакеты ВТБ Мобайл по умолчанию включают в себя безлимитные звонки на номера внутри нашей сети, звонки на другие номера России и мобильный интернет", – сказал генеральный директор ВТБ Мобайл Владислав Соколов. Пресс-служба напоминает, что виртуальный мобильный оператор ВТБ Мобайл начал работу в 2019 году в Москве и Санкт-Петербурге. В 2021 году он стал доступен жителям Калининградской, Волгоградской, Челябинской, Кемеровской, Белгородской, Омской областей и Пермского края, в том числе с октября 2021 года сервисы оператора появились в Ростовской области.
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