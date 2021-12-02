https://ria.ru/20211202/grazhdanstvo-1761781586.html

Зеленский внес в Раду законопроект о гражданстве для украинской диаспоры

Зеленский внес в Раду законопроект о гражданстве для украинской диаспоры - РИА Новости, 02.12.2021

Зеленский внес в Раду законопроект о гражданстве для украинской диаспоры

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной Рады законопроект, позволяющий получить гражданство Украины представителями украинской... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:52

2021-12-02T11:52

2021-12-02T11:52

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КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной Рады законопроект, позволяющий получить гражданство Украины представителями украинской диаспоры, свидетельствуют данные сайта парламента.Ранее Зеленский анонсировал, что внесёт на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве для украинской диаспоры. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект не будет касаться гражданства РФ.Как следует из данных сайта Рады, в парламенте зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины. Текст документа пока не опубликован.По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не РФ.

https://ria.ru/20211201/ukraina-1761631170.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, гражданство