https://ria.ru/20211202/gospitalizatsiya-1761790209.html

Уведомления о госпитализации по ОМС можно будет получать через "Госуслуги"

Уведомления о госпитализации по ОМС можно будет получать через "Госуслуги" - РИА Новости, 02.12.2021

Уведомления о госпитализации по ОМС можно будет получать через "Госуслуги"

Минцифры РФ совместно с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) запустили на портале "Госуслуг" сервис уведомлений, с его помощью граждане смогут... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:25

2021-12-02T12:25

2021-12-02T12:25

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) запустили на портале "Госуслуг" сервис уведомлений, с его помощью граждане смогут получать информацию о получении медуслуг по ОМС, в том числе о госпитализации, сообщила пресс-служба министерства."Сервис, разработанный на базе платформы "ГосТех", позволит минимизировать посещения медучреждений, а также снимет излишнюю нагрузку с персонала медицинских организаций", - говорится в сообщении.После того, как врач установит необходимость для пациента в дальнейшем лечении в условиях стационара, гражданин, у которого есть подтвержденная учетная запись на "Госуслугах", получит информацию обо всех дальнейших этапах рассмотрения направления на госпитализацию через личный кабинет на портале. Сегодня более 100 федеральных медучреждений осуществляют проактивное информирование пациентов через портал, до конца года к сервису подключатся все федеральные медорганизации.Пресс-служба отмечает, что на данный момент речь идет о специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается федеральными медорганизациями. В дальнейшем планируется распространить это и на другие виды медпомощи в системе ОМС.Сейчас доступны три типа проактивных уведомлений после выдачи направления на госпитализацию в федеральную клинику в рамках ОМС - уведомление о том, что сформировано направление на госпитализацию и врачебная комиссия принимающего медучреждения рассматривает его, о принятии решения врачебной комиссией (при положительном - назначается дата госпитализации) и уведомление с отчетом о расходах на лечение, выделенных из бюджета программы ОМС."Портал "Госуслуг" в настоящее время стал основным интерфейсом между государством и гражданами. Поэтому очевидно, что единая платформа "ГосТех" как основа построения современных государственных информационных систем должна иметь встроенные инструменты, позволяющие максимально просто реализовать различные виды уведомлений через "Госуслуги", - сказал замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20211125/polis-1760657205.html

https://ria.ru/20211201/sayt-1761560648.html

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технологии, госуслуги, здоровье - общество, омс, россия