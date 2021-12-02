https://ria.ru/20211202/gosduma-1761833606.html

Рашкин подал в суд на Госдуму

Рашкин подал в суд на Госдуму - РИА Новости, 02.12.2021

Рашкин подал в суд на Госдуму

Лишенный депутатской неприкосновенности Валерий Рашкин подал иск к Госдуме и главе комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе, сообщил РИА Новости его коллега... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:06

2021-12-02T15:06

2021-12-02T15:59

происшествия

москва

валерий рашкин

сергей обухов

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

отари аршба

россия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Лишенный депутатской неприкосновенности Валерий Рашкин подал иск к Госдуме и главе комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе, сообщил РИА Новости его коллега по фракции КПРФ Сергей Обухов.По словам собеседника агентства, Рашкин 21 ноября попросил Аршбу "обеспечить в заседании участие его представителей — профессиональных адвокатов", однако председатель комиссии отказал.Как сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы, иск там зарегистрировали, но к производству пока не приняли. Рашкина в ночь на 29 октября остановили на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области, где он, по версии следствия, застрелил лося.Госдума 25 ноября рассмотрела представление генерального прокурора Игоря Краснова и лишила депутата неприкосновенности по подозрению в незаконной охоте. Сегодня председатель СК Александр Бастрыкин возбудил против него уголовное дело.По этой статье может грозить до пяти лет лишения свободы, хотя возможен и штраф, следует из Уголовного кодекса.Сам Рашкин на заседании Думы назвал масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". Он подтвердил, что действительно по ошибке убил лося, но охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Как признал политик, он изменил первоначальную версию о том, что его подставили.

https://ria.ru/20211202/rashkin-1761797957.html

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происшествия, москва, валерий рашкин, сергей обухов, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), отари аршба, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина