https://ria.ru/20211202/gosduma-1761833606.html
Рашкин подал в суд на Госдуму
Рашкин подал в суд на Госдуму - РИА Новости, 02.12.2021
Рашкин подал в суд на Госдуму
Лишенный депутатской неприкосновенности Валерий Рашкин подал иск к Госдуме и главе комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе, сообщил РИА Новости его коллега... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:06
2021-12-02T15:06
2021-12-02T15:59
происшествия
москва
валерий рашкин
сергей обухов
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
отари аршба
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Лишенный депутатской неприкосновенности Валерий Рашкин подал иск к Госдуме и главе комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе, сообщил РИА Новости его коллега по фракции КПРФ Сергей Обухов.По словам собеседника агентства, Рашкин 21 ноября попросил Аршбу "обеспечить в заседании участие его представителей — профессиональных адвокатов", однако председатель комиссии отказал.Как сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы, иск там зарегистрировали, но к производству пока не приняли. Рашкина в ночь на 29 октября остановили на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области, где он, по версии следствия, застрелил лося.Госдума 25 ноября рассмотрела представление генерального прокурора Игоря Краснова и лишила депутата неприкосновенности по подозрению в незаконной охоте. Сегодня председатель СК Александр Бастрыкин возбудил против него уголовное дело.По этой статье может грозить до пяти лет лишения свободы, хотя возможен и штраф, следует из Уголовного кодекса.Сам Рашкин на заседании Думы назвал масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". Он подтвердил, что действительно по ошибке убил лося, но охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Как признал политик, он изменил первоначальную версию о том, что его подставили.
https://ria.ru/20211202/rashkin-1761797957.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, валерий рашкин, сергей обухов, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), отари аршба, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина
15:06 02.12.2021 (обновлено: 15:59 02.12.2021)
Рашкин подал в суд на Госдуму
Лишенный депутатской неприкосновенности Валерий Рашкин подал иск к Госдуме
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Лишенный депутатской неприкосновенности Валерий Рашкин
подал иск к Госдуме
и главе комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе
, сообщил РИА Новости его коллега по фракции КПРФ Сергей Обухов
.
По словам собеседника агентства, Рашкин 21 ноября попросил Аршбу "обеспечить в заседании участие его представителей — профессиональных адвокатов", однако председатель комиссии отказал.
"Тем самым его право на квалифицированную юридическую помощь, защиту и представительство его интересов было административными ответчиками грубо попрано", — заявил Обухов.
Как сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы, иск там зарегистрировали, но к производству пока не приняли.
Рашкина в ночь на 29 октября остановили на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области
, где он, по версии следствия, застрелил лося.
Госдума 25 ноября рассмотрела представление генерального прокурора Игоря Краснова и лишила депутата неприкосновенности по подозрению в незаконной охоте. Сегодня председатель СК Александр Бастрыкин возбудил против него уголовное дело.
По этой статье может грозить до пяти лет лишения свободы, хотя возможен и штраф, следует из Уголовного кодекса.
Сам Рашкин на заседании Думы назвал масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". Он подтвердил, что действительно по ошибке убил лося, но охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Как признал политик, он изменил первоначальную версию о том, что его подставили.