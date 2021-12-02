https://ria.ru/20211202/gosduma-1761784818.html
В Госдуме поддержали проект об онлайн-обращении за возмещением по вкладам
В Госдуме поддержали проект об онлайн-обращении за возмещением по вкладам - РИА Новости, 02.12.2021
В Госдуме поддержали проект об онлайн-обращении за возмещением по вкладам
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о возможности для вкладчиков лопнувших банков обратиться за страховым... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:04
2021-12-02T12:04
2021-12-02T12:06
агентство по страхованию вкладов
госдума рф
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о возможности для вкладчиков лопнувших банков обратиться за страховым возмещением в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) удаленно, в том числе через портал госуслуг, на заседание Думы его планируется вынести 7 декабря.Сейчас для получения страховки по вкладам (за исключением вкладов, открытых с использованием финансовой платформы) вкладчик должен лично обратиться с предъявлением паспорта в АСВ или уполномоченный банк-агент. При этом за последние пять лет таковых оказалось 2,1 миллиона человек, и им было выплачено 1,2 триллиона рублей страхового возмещения.Законопроект устанавливает возможность обращения в электронной форме в АСВ с требованием о выплате возмещения по вкладам. Сделать это, согласно документу, можно будет через сайт агентства или через единый портал государственных и муниципальных услуг, что позволяет повысить доступность соответствующих услуг для населения. А для идентификации вкладчика, обратившегося онлайн за страховым возмещением по вкладам, АСВ, в частности, сможет использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единую биометрическую систему (ЕБС).Кабмин обращает внимание, что особую актуальность электронная форма взаимодействия с вкладчиками приобрела за последний год, в условиях обострения эпидемиологической обстановки в стране в связи с новой коронавирусной инфекцией.Законопроектом также предусматривается возможность направления страхового возмещения по вкладам в безналичной форме по реквизитам карты "Мир" в рамках Национальной системы платежных карт (НСПК). Сегодня страховку можно получить только через банки-агенты.При этом предполагается поэтапное введение в действие отдельных положений законопроекта. Так, воспользоваться своим правом на обращение в агентство в электронной форме вкладчик фактически сможет через месяц со дня объявления АСВ о наличии соответствующей технической возможности. А для этого должна быть обеспечена технологическая интеграция информационной системы агентства с госинформсистемами, в том числе с единым порталом госуслуг, ЕСИА и ЕБС.
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агентство по страхованию вкладов, госдума рф
12:04 02.12.2021 (обновлено: 12:06 02.12.2021)
В Госдуме поддержали проект об онлайн-обращении за возмещением по вкладам
Комитет Госдумы поддержал проект о возможности обратиться за возмещением по вкладам онлайн
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Комитет Госдумы
по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о возможности для вкладчиков лопнувших банков обратиться за страховым возмещением в Агентство по страхованию вкладов (АСВ
) удаленно, в том числе через портал госуслуг, на заседание Думы его планируется вынести 7 декабря.
Сейчас для получения страховки по вкладам (за исключением вкладов, открытых с использованием финансовой платформы) вкладчик должен лично обратиться с предъявлением паспорта в АСВ или уполномоченный банк-агент. При этом за последние пять лет таковых оказалось 2,1 миллиона человек, и им было выплачено 1,2 триллиона рублей страхового возмещения.
Законопроект устанавливает возможность обращения в электронной форме в АСВ с требованием о выплате возмещения по вкладам. Сделать это, согласно документу, можно будет через сайт агентства или через единый портал государственных и муниципальных услуг, что позволяет повысить доступность соответствующих услуг для населения. А для идентификации вкладчика, обратившегося онлайн за страховым возмещением по вкладам, АСВ, в частности, сможет использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единую биометрическую систему (ЕБС).
Кабмин обращает внимание, что особую актуальность электронная форма взаимодействия с вкладчиками приобрела за последний год, в условиях обострения эпидемиологической обстановки в стране в связи с новой коронавирусной инфекцией.
Законопроектом также предусматривается возможность направления страхового возмещения по вкладам в безналичной форме по реквизитам карты "Мир" в рамках Национальной системы платежных карт (НСПК). Сегодня страховку можно получить только через банки-агенты.
При этом предполагается поэтапное введение в действие отдельных положений законопроекта. Так, воспользоваться своим правом на обращение в агентство в электронной форме вкладчик фактически сможет через месяц со дня объявления АСВ о наличии соответствующей технической возможности. А для этого должна быть обеспечена технологическая интеграция информационной системы агентства с госинформсистемами, в том числе с единым порталом госуслуг, ЕСИА и ЕБС.