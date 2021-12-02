https://ria.ru/20211202/gosduma-1761784818.html

В Госдуме поддержали проект об онлайн-обращении за возмещением по вкладам

В Госдуме поддержали проект об онлайн-обращении за возмещением по вкладам - РИА Новости, 02.12.2021

В Госдуме поддержали проект об онлайн-обращении за возмещением по вкладам

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о возможности для вкладчиков лопнувших банков обратиться за страховым... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:04

2021-12-02T12:04

2021-12-02T12:06

агентство по страхованию вкладов

госдума рф

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о возможности для вкладчиков лопнувших банков обратиться за страховым возмещением в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) удаленно, в том числе через портал госуслуг, на заседание Думы его планируется вынести 7 декабря.Сейчас для получения страховки по вкладам (за исключением вкладов, открытых с использованием финансовой платформы) вкладчик должен лично обратиться с предъявлением паспорта в АСВ или уполномоченный банк-агент. При этом за последние пять лет таковых оказалось 2,1 миллиона человек, и им было выплачено 1,2 триллиона рублей страхового возмещения.Законопроект устанавливает возможность обращения в электронной форме в АСВ с требованием о выплате возмещения по вкладам. Сделать это, согласно документу, можно будет через сайт агентства или через единый портал государственных и муниципальных услуг, что позволяет повысить доступность соответствующих услуг для населения. А для идентификации вкладчика, обратившегося онлайн за страховым возмещением по вкладам, АСВ, в частности, сможет использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единую биометрическую систему (ЕБС).Кабмин обращает внимание, что особую актуальность электронная форма взаимодействия с вкладчиками приобрела за последний год, в условиях обострения эпидемиологической обстановки в стране в связи с новой коронавирусной инфекцией.Законопроектом также предусматривается возможность направления страхового возмещения по вкладам в безналичной форме по реквизитам карты "Мир" в рамках Национальной системы платежных карт (НСПК). Сегодня страховку можно получить только через банки-агенты.При этом предполагается поэтапное введение в действие отдельных положений законопроекта. Так, воспользоваться своим правом на обращение в агентство в электронной форме вкладчик фактически сможет через месяц со дня объявления АСВ о наличии соответствующей технической возможности. А для этого должна быть обеспечена технологическая интеграция информационной системы агентства с госинформсистемами, в том числе с единым порталом госуслуг, ЕСИА и ЕБС.

https://ria.ru/20211124/bank-1760499780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

агентство по страхованию вкладов, госдума рф