https://ria.ru/20211202/gosduma-1761775869.html

В Госдуму внесли законопроект о создании системы цифровых сервисов АПК

В Госдуму внесли законопроект о создании системы цифровых сервисов АПК - РИА Новости, 02.12.2021

В Госдуму внесли законопроект о создании системы цифровых сервисов АПК

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса (АПК) в целях формирования... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:32

2021-12-02T11:32

2021-12-02T11:32

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса (АПК) в целях формирования механизмов и правовых основ предоставления мер господдержки в этой сфере в электронном виде, следует из базы данных нижней палаты парламента.Такая система "позволит обеспечить перевод в электронный вид, ускорение процессов получения и повышение результативности мер государственной поддержки в сфере сельского хозяйства, а также сокращение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на представление отчетности и ее перевод в электронный вид", поясняет кабмин.В отличии от системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства информационная система цифровых сервисов АПК "создается как инструмент, обеспечивающий реализацию возможности получения юридическими и физическими лицами государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства с использованием информационно-телекоммуникационных технологий", отмечает при этом правительство.Новая система также позволит информировать сельхозтоваропроизводителей о возможных мерах господдержки в сфере развития сельского хозяйства, формировать и рассматривать заявки на предоставление таких мер в электронной форме, формировать перечень мер господдержки и собирать связанную с ними отчетность, добавляет кабмин.Порядок создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационной системы цифровых сервисов АПК должно будет при этом установить само правительство РФ. Кабмин также собирается определить перечень содержащейся в ней информации, порядок ее получения и предоставления, порядок регистрации участников и их взаимодействия, а также порядок взаимодействия информационной системы цифровых сервисов АПК с другими информсистемами.В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 июля за исключением положения, которое начнет действовать с 1 января 2023 года. Оно касается возможности информирование юридических и физических лиц о возможных мерах поддержки в сфере развития сельского хозяйства в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

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