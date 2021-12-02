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Суд Москвы разрешил заблокировать видео с призывами к незаконным действиям

Суд Москвы разрешил заблокировать видео с призывами к незаконным действиям - РИА Новости, 02.12.2021

Суд Москвы разрешил заблокировать видео с призывами к незаконным действиям

Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность действий Роскомнадзора, который потребовал от Google ограничить... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:27

2021-12-02T11:27

2021-12-02T11:27

технологии

москва

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

девятый арбитражный апелляционный суд

россия

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность действий Роскомнадзора, который потребовал от Google ограничить доступ к 12 роликам на YouTube с призывами участвовать в январских несанкционированных акциях.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобу Google на принятое в августе решение Арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.В своем заявлении, поступившем в суд в апреле, Google просил признать незаконными полученные в январе уведомления Роскомнадзора с требованием заблокировать ссылки на соответствующие ролики. Первая инстанция американской компании полностью отказала.Как пояснил представитель Роскомнадзора в суде, Генпрокуратура потребовала от ведомства принять меры по прекращению распространения запрещенной информации – роликов с призывами к участию в массовых несогласованных акциях. Выполняя предписание, Роскомнадзор направил уведомления компании Google, однако она никаких действий по блокировке так и не совершила, шесть роликов было удалено пользователями, остальные по-прежнему доступны, отметил юрист ведомства. По его словам, сам Роскомнадзор никаких действий по блокировке не совершал.Представитель Google заявил, что в требовании прокуратуры, на которое ссылается Роскомнадзор, говорится о ролике, размещенном в TikTok, вывод о том, что информация в спорных видео на YouTube аналогична содержанию ролика в TikTok, сделали сами сотрудники Роскомнадзора, проверить это невозможно, так как часть роликов удалена. По словам заявителя, полномочиями удалять запрещенный контент наделена только прокуратура, она не может делегировать эти права другому ведомству.Представитель Google также заявил, что действия ответчика нарушают конституционные права граждан на получение и распространение информации. В ответ на это представитель ведомства заявил, что закон разрешает запрет противоправной информации. По его словам, несовершеннолетние из-за этих роликов пошли на несанкционированные акции и некоторые из них там пострадали.Суд, отклоняя заявление Google, указал в решении, что содержание спорных роликов подтверждено скриншотами, а оспариваемые действия ответчика "совершены надлежащим структурным подразделением Роскомнадзора в рамках установленных законодательством Российской Федерации полномочий".Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел по статьям о нападениях на силовиков, хулиганстве и другим.

https://ria.ru/20211129/google-1761313935.html

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технологии, москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), девятый арбитражный апелляционный суд, россия