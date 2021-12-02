Посол после отмены балета "Щелкунчик" в ФРГ предложил смотреть его в России
Посол Нечаев после отмены балета "Щелкунчик" в ФРГ предложил смотреть его из России
БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Посол РФ Сергей Нечаев после временной приостановки показов балета "Щелкунчик" в Берлине предложил немцам смотреть трансляции постановки из России.
Государственный балет Берлина ранее решил временно приостановить показ классического "Щелкунчика", поставленного российскими хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой, из-за необходимости "нового прочтения материала". Об этом заявляла таблоиду BILD и.о. художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд. Речь идет, по словам Теобальд, об искусственном затемнении кожи исполнителей в ряде сцен, которые вызвали письменные протесты зрителей еще в 2015 году, а также о "стереотипах" в представлении некоторых якобы национальных танцев, которые есть в балете. Кроме того, изменения в постановку внес Королевский балет Великобритании, сократив число танцоров в Арабском танце "Кофе" с четырех до двух из опасения, что в сцене могут усмотреть "оскорбительные намеки на гарем".
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"Столь радикальное толкование политической корректности, естественно, вызывает отторжение у многих. Комментаторы соревнуются в ироничности, однако ситуация далека от забавной. Данный эпизод наглядно высветил степень искажения здравого смысла, до которой можно дойти в стремлении соответствовать ожиданиям "прогрессивной" части человечества", - написал Нечаев в комментарии для столичной газеты Berliner Zeitung.
По его словам, такие решения выглядят как подмена "необходимой и важной работы по осмыслению преступлений колониального периода и реституции нанесенного ущерба".
"Вымарывание афиш до боли напоминает известные эпизоды истории и не может не вызывать беспокойства... Успокаивает тот факт, что набирающая обороты в Германии культура отмены не отвечает реальным настроениям большинства граждан. Ну а пока старая добрая сказка оказалась под санкциями, мы можем утешить уважаемую берлинскую публику предложением насладиться непревзойденным "Щелкунчиком" в трансляции из лучших российских театров", - написал Нечаев.
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