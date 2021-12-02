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В МИД Германии призвали вернуться к выполнению Минских соглашений
В МИД Германии призвали вернуться к выполнению Минских соглашений - РИА Новости, 02.12.2021
В МИД Германии призвали вернуться к выполнению Минских соглашений
В минских договоренностях описано решение конфликта на востоке Украины, нужно вернуться к их выполнению, в том числе со стороны "российских друзей", заявил,... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:27
2021-12-02T14:53
в мире
украина
франция
мид германии
ситуация в днр и лнр
россия
киев
оон
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БЕРЛИН, 2 дек – РИА Новости. В минских договоренностях описано решение конфликта на востоке Украины, нужно вернуться к их выполнению, в том числе со стороны "российских друзей", заявил, выступая на совете министров ОБСЕ в Стокгольме, врио главы МИД ФРГ Хайко Маас.Количество нарушений режима прекращения огня на востоке Украины выросло, это вызывает озабоченность, заявил Хайко Маас."В настоящее время количество ежедневных нарушений режима прекращения огня на Украине выросло, что вызывает озабоченность", - сказал Маас, трансляцию выступления вел сайт ОБСЕ.Он добавил, что "конфликт на востоке Украины остается большой темой, который угрожает миру в регионе".Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились в том числе на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию часто обвиняют в "неисполнении" минских договоренностей, но не могут сформулировать, в чем конкретно, это касается также ЛНР и ДНР. По его словам, "в минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта", "мы никогда с этим не соглашались и не согласимся", "мы таковыми не являемся".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211202/soglasheniya-1761803284.html
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в мире, украина, франция, мид германии, ситуация в днр и лнр, россия, киев, оон, москва, владимир путин, хайко маас, обсе
14:27 02.12.2021 (обновлено: 14:53 02.12.2021)
 
В МИД Германии призвали вернуться к выполнению Минских соглашений

Врио главы МИД Германии Маас призвал вернуться к выполнению Минских соглашений

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 2 дек – РИА Новости. В минских договоренностях описано решение конфликта на востоке Украины, нужно вернуться к их выполнению, в том числе со стороны "российских друзей", заявил, выступая на совете министров ОБСЕ в Стокгольме, врио главы МИД ФРГ Хайко Маас.
"Было бы разумно вспомнить о духе Минска, потому что в Минске (минских договоренностях - ред.) описано решение этого конфликта, подписанное Украиной и Россией, и таким образом решение дано. Мы были бы очень рады, если бы наши российские друзья вспомнили о том, что они подписали эти договоренности, и чтобы они таким образом то, о чем там договорено, могли бы выполнить", - сказал Маас, трансляцию выступления вел сайт ОБСЕ.
Количество нарушений режима прекращения огня на востоке Украины выросло, это вызывает озабоченность, заявил Хайко Маас.
"В настоящее время количество ежедневных нарушений режима прекращения огня на Украине выросло, что вызывает озабоченность", - сказал Маас, трансляцию выступления вел сайт ОБСЕ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
13:19
Лавров прокомментировал попытки изменить положения Минских соглашений
Он добавил, что "конфликт на востоке Украины остается большой темой, который угрожает миру в регионе".
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились в том числе на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
13:08
В Кремле ответили на заявления Зеленского о возвращении Крыма
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию часто обвиняют в "неисполнении" минских договоренностей, но не могут сформулировать, в чем конкретно, это касается также ЛНР и ДНР. По его словам, "в минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта", "мы никогда с этим не соглашались и не согласимся", "мы таковыми не являемся".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
13:58
Блинкен обвинил Россию в невыполнении перемирия в Донбассе
 
В миреУкраинаФранцияМИД ГерманииСитуация в ДНР и ЛНРРоссияКиевООНМоскваВладимир ПутинХайко МаасОБСЕ
 
 
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