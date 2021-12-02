https://ria.ru/20211202/germaniya-1761821304.html

В МИД Германии призвали вернуться к выполнению Минских соглашений

В МИД Германии призвали вернуться к выполнению Минских соглашений - РИА Новости, 02.12.2021

В МИД Германии призвали вернуться к выполнению Минских соглашений

В минских договоренностях описано решение конфликта на востоке Украины, нужно вернуться к их выполнению, в том числе со стороны "российских друзей", заявил,... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:27

2021-12-02T14:27

2021-12-02T14:53

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БЕРЛИН, 2 дек – РИА Новости. В минских договоренностях описано решение конфликта на востоке Украины, нужно вернуться к их выполнению, в том числе со стороны "российских друзей", заявил, выступая на совете министров ОБСЕ в Стокгольме, врио главы МИД ФРГ Хайко Маас.Количество нарушений режима прекращения огня на востоке Украины выросло, это вызывает озабоченность, заявил Хайко Маас."В настоящее время количество ежедневных нарушений режима прекращения огня на Украине выросло, что вызывает озабоченность", - сказал Маас, трансляцию выступления вел сайт ОБСЕ.Он добавил, что "конфликт на востоке Украины остается большой темой, который угрожает миру в регионе".Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились в том числе на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию часто обвиняют в "неисполнении" минских договоренностей, но не могут сформулировать, в чем конкретно, это касается также ЛНР и ДНР. По его словам, "в минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта", "мы никогда с этим не соглашались и не согласимся", "мы таковыми не являемся".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211202/soglasheniya-1761803284.html

https://ria.ru/20211202/krym-1761800169.html

https://ria.ru/20211202/donbass-1761814886.html

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