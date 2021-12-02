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Эксперт объяснил, почему Молдавия будет с трудом погашать долг "Газпрому"
Эксперт объяснил, почему Молдавия будет с трудом погашать долг "Газпрому" - РИА Новости, 02.12.2021
Эксперт объяснил, почему Молдавия будет с трудом погашать долг "Газпрому"
Молдавия в декабре столкнется с необходимостью погасить долг перед "Газпромом" в 30-40 миллионов долларов, решение нужно искать уже сейчас, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:01
2021-12-02T16:01
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Молдавия в декабре столкнется с необходимостью погасить долг перед "Газпромом" в 30-40 миллионов долларов, решение нужно искать уже сейчас, заявил РИА Новости экономический аналитик, эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.Власти Молдавии в ноябре одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выражал опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться."Молдавия столкнется с новым кризисом неплатежей уже 20 декабря, министерство инфраструктуры и "Молдовагаз" уже должны думать о решении этой проблемы. Дело в том, что Молдавия закупает газ у "Газпрома" в аванс, а люди платят с опозданием в один месяц, то есть они расплачиваются за газ, которые уже потребили, из-за этого возникает кассовый разрыв, возникнет разница примерно в 30-40 миллионов долларов", - заявил Ионицэ.Эксперт пояснил, что проблема несвоевременной оплаты за газ возникала ежегодно, но Молдавия справлялась с ее урегулированием. Однако в этом году нужно учитывать и значительный рост тарифа, который компенсируется только для бытовых потребителей."Нужно не забывать, что 70% газа получают не бытовые потребители, а компании, в том числе из энергетического сектора, у которых, мягко говоря, не все хорошо с наличием средств. Долг в 30-40 миллионов долларов возникнет, если все потребители будут оплачивать счета точно в срок, хотя этого и нельзя гарантировать", - добавил Ионицэ.По его словам, правительство не может снова выделять средства из бюджета, чтобы решить проблему, решение должно быть найдено компанией "Молдовагаз". Аналитик не исключает, что в компании уже работают над решением этого вопроса, однако было бы хорошо проинформировать об этом население и заверить, что история с предупреждением о возможном отключении газа не повторится."Тариф на газ уже повышен, "Молдовагаз" получит деньги, но с опозданием, поэтому у нее есть достаточно оснований, чтобы оформить заем. Со стороны государства может быть достаточно публикации гарантийного письма, чтобы заверить кредиторов, что "Молдовагаз" точно погасит задолженность", - отметил Ионицэ."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.
https://ria.ru/20211117/sandu-1759558716.html
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз
16:01 02.12.2021
 
Эксперт объяснил, почему Молдавия будет с трудом погашать долг "Газпрому"

Эксперт Ионицэ: Молдавия с трудом будет погашать долг "Газпрому" из-за кассового разрыва

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Aurel Obreja
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КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Молдавия в декабре столкнется с необходимостью погасить долг перед "Газпромом" в 30-40 миллионов долларов, решение нужно искать уже сейчас, заявил РИА Новости экономический аналитик, эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
Власти Молдавии в ноябре одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выражал опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.
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"Молдавия столкнется с новым кризисом неплатежей уже 20 декабря, министерство инфраструктуры и "Молдовагаз" уже должны думать о решении этой проблемы. Дело в том, что Молдавия закупает газ у "Газпрома" в аванс, а люди платят с опозданием в один месяц, то есть они расплачиваются за газ, которые уже потребили, из-за этого возникает кассовый разрыв, возникнет разница примерно в 30-40 миллионов долларов", - заявил Ионицэ.
Эксперт пояснил, что проблема несвоевременной оплаты за газ возникала ежегодно, но Молдавия справлялась с ее урегулированием. Однако в этом году нужно учитывать и значительный рост тарифа, который компенсируется только для бытовых потребителей.
"Нужно не забывать, что 70% газа получают не бытовые потребители, а компании, в том числе из энергетического сектора, у которых, мягко говоря, не все хорошо с наличием средств. Долг в 30-40 миллионов долларов возникнет, если все потребители будут оплачивать счета точно в срок, хотя этого и нельзя гарантировать", - добавил Ионицэ.
По его словам, правительство не может снова выделять средства из бюджета, чтобы решить проблему, решение должно быть найдено компанией "Молдовагаз". Аналитик не исключает, что в компании уже работают над решением этого вопроса, однако было бы хорошо проинформировать об этом население и заверить, что история с предупреждением о возможном отключении газа не повторится.
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"Тариф на газ уже повышен, "Молдовагаз" получит деньги, но с опозданием, поэтому у нее есть достаточно оснований, чтобы оформить заем. Со стороны государства может быть достаточно публикации гарантийного письма, чтобы заверить кредиторов, что "Молдовагаз" точно погасит задолженность", - отметил Ионицэ.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.
 
ЭкономикаМолдавияГазпромМолдовагаз
 
 
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