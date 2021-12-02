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https://ria.ru/20211202/fotoreporter-1761759223.html
Умер известный фоторепортер Игорь Зарембо
Умер известный фоторепортер Игорь Зарембо - РИА Новости, 02.12.2021
Умер известный фоторепортер Игорь Зарембо
Известный калининградский фоторепортер Игорь Зарембо, работавший в фотослужбе РИА Новости и других мировых агентств, скончался на 74-м году жизни, сообщил... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:11
2021-12-02T10:11
общество
медиа - общество
калининград
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД , 2 дек – РИА Новости. Известный калининградский фоторепортер Игорь Зарембо, работавший в фотослужбе РИА Новости и других мировых агентств, скончался на 74-м году жизни, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Умер Игорь Зарембо, талантливый калининградский фотограф. Искренние соболезнования всем близким и родным", - написал губернатор в своем Instagram.Игорь Зарембо - известный фоторепортёр, член Союза журналистов и Союза фотохудожников России, дипломант и лауреат многих престижных российских и международных конкурсов и премий. Свою карьеру в журналистике начал в 1972 году, с 1988 года парламентский корреспондент в Верховном Совете СССР. В 1990-91 годах снимал в горячих точках как стрингер агентства Франс Пресс. Сотрудничал с рядом зарубежных агентств - Ullstein, EPA, Getty и других. С 1992 года работал в Калининградской области, в том числе с 2009 года и до недавнего времени - в РИА Новости.Автор более 10 персональных выставок. В 2018 году в год своего 70-летия Игорь Зарембо презентовал книгу "Калининград. Город и люди". В нее вошли лучшие работы фотохудожника.
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калининград
калининградская область
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353
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общество, медиа - общество, калининград, калининградская область, антон алиханов
10:11 02.12.2021
 
Умер известный фоторепортер Игорь Зарембо

Умер фоторепортер Игорь Зарембо, работавший в РИА Новости и других мировых агентствах

© РИА НовостиИгорь Зарембо
Игорь Зарембо - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД , 2 дек – РИА Новости. Известный калининградский фоторепортер Игорь Зарембо, работавший в фотослужбе РИА Новости и других мировых агентств, скончался на 74-м году жизни, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Умер Игорь Зарембо, талантливый калининградский фотограф. Искренние соболезнования всем близким и родным", - написал губернатор в своем Instagram.
Игорь Зарембо - известный фоторепортёр, член Союза журналистов и Союза фотохудожников России, дипломант и лауреат многих престижных российских и международных конкурсов и премий. Свою карьеру в журналистике начал в 1972 году, с 1988 года парламентский корреспондент в Верховном Совете СССР. В 1990-91 годах снимал в горячих точках как стрингер агентства Франс Пресс. Сотрудничал с рядом зарубежных агентств - Ullstein, EPA, Getty и других. С 1992 года работал в Калининградской области, в том числе с 2009 года и до недавнего времени - в РИА Новости.
Автор более 10 персональных выставок. В 2018 году в год своего 70-летия Игорь Зарембо презентовал книгу "Калининград. Город и люди". В нее вошли лучшие работы фотохудожника.
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ОбществоМедиа - ОбществоКалининградКалининградская областьАнтон Алиханов
 
 
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