https://ria.ru/20211202/fotoreporter-1761759223.html

Умер известный фоторепортер Игорь Зарембо

Умер известный фоторепортер Игорь Зарембо - РИА Новости, 02.12.2021

Умер известный фоторепортер Игорь Зарембо

Известный калининградский фоторепортер Игорь Зарембо, работавший в фотослужбе РИА Новости и других мировых агентств, скончался на 74-м году жизни, сообщил... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:11

2021-12-02T10:11

2021-12-02T10:11

общество

медиа - общество

калининград

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД , 2 дек – РИА Новости. Известный калининградский фоторепортер Игорь Зарембо, работавший в фотослужбе РИА Новости и других мировых агентств, скончался на 74-м году жизни, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Умер Игорь Зарембо, талантливый калининградский фотограф. Искренние соболезнования всем близким и родным", - написал губернатор в своем Instagram.Игорь Зарембо - известный фоторепортёр, член Союза журналистов и Союза фотохудожников России, дипломант и лауреат многих престижных российских и международных конкурсов и премий. Свою карьеру в журналистике начал в 1972 году, с 1988 года парламентский корреспондент в Верховном Совете СССР. В 1990-91 годах снимал в горячих точках как стрингер агентства Франс Пресс. Сотрудничал с рядом зарубежных агентств - Ullstein, EPA, Getty и других. С 1992 года работал в Калининградской области, в том числе с 2009 года и до недавнего времени - в РИА Новости.Автор более 10 персональных выставок. В 2018 году в год своего 70-летия Игорь Зарембо презентовал книгу "Калининград. Город и люди". В нее вошли лучшие работы фотохудожника.

https://ria.ru/20211119/smert-1759802540.html

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общество, медиа - общество, калининград, калининградская область, антон алиханов