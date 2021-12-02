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Россия не допустит превосходства иностранных флотов, заявил экс-главком ВМФ
Россия не допустит превосходства иностранных флотов, заявил экс-главком ВМФ - РИА Новости, 02.12.2021
Россия не допустит превосходства иностранных флотов, заявил экс-главком ВМФ
Россия не допустит существенного превосходства Военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом РФ, особенно в свете американской концепции... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:47
2021-12-02T12:48
безопасность
вмф рф
объединенная судостроительная корпорация
виктор чирков
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия не допустит существенного превосходства Военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом РФ, особенно в свете американской концепции "глобального удара", заявил главный советник главы "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), главком ВМФ РФ (2012-2016 годы), адмирал Виктор Чирков.Он выступил на открывшейся в четверг в Москве международной конференции "Мировой океан – пространство сотрудничества и конкуренции"."Россия не допустит существенного превосходства Военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом. У России есть воля и силы, чтобы вновь построить флот, достойный нашей великой истории, способный решать поставленные государством геополитические задачи", - сказал Чирков.Он подчеркнул, что в XXI веке значительно возрастает роль вооруженных сил в борьбе государств за лидерство на океанских и морских направлениях."Флоты мировых держав своими действиями с моря способны изменить ход вооруженной борьбы и исход войны, в целом. Подтверждением этого является разработанная США концепция "глобального удара", который представляет собой новый вызов международной безопасности и напрямую угрожает военной безопасности Российской Федерации. Важное значение в реализации этой концепции отводится Военно-морским силам", - сказал адмирал."Быстрый глобальный удар" (Prompt Global Strike) — военно-стратегическая концепция, разработанная по инициативе Пентагона в 2010 году, подразумевает нанесение удара обычным вооружением по любой точке планеты в течение часа - по аналогии с первым ядерным ударом при помощи межконтинентальных баллистических ракет в ядерной стратегии.
https://ria.ru/20211122/balans-1760207311.html
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безопасность, вмф рф, объединенная судостроительная корпорация, виктор чирков, россия
12:47 02.12.2021 (обновлено: 12:48 02.12.2021)
 
Россия не допустит превосходства иностранных флотов, заявил экс-главком ВМФ

Экс-главком ВМФ Чирков: Россия не допустит существенного превосходства флотов других стран

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВиктор Чирков
Виктор Чирков - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия не допустит существенного превосходства Военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом РФ, особенно в свете американской концепции "глобального удара", заявил главный советник главы "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), главком ВМФ РФ (2012-2016 годы), адмирал Виктор Чирков.
Он выступил на открывшейся в четверг в Москве международной конференции "Мировой океан – пространство сотрудничества и конкуренции".
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"Россия не допустит существенного превосходства Военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом. У России есть воля и силы, чтобы вновь построить флот, достойный нашей великой истории, способный решать поставленные государством геополитические задачи", - сказал Чирков.
Он подчеркнул, что в XXI веке значительно возрастает роль вооруженных сил в борьбе государств за лидерство на океанских и морских направлениях.
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"Флоты мировых держав своими действиями с моря способны изменить ход вооруженной борьбы и исход войны, в целом. Подтверждением этого является разработанная США концепция "глобального удара", который представляет собой новый вызов международной безопасности и напрямую угрожает военной безопасности Российской Федерации. Важное значение в реализации этой концепции отводится Военно-морским силам", - сказал адмирал.
"Быстрый глобальный удар" (Prompt Global Strike) — военно-стратегическая концепция, разработанная по инициативе Пентагона в 2010 году, подразумевает нанесение удара обычным вооружением по любой точке планеты в течение часа - по аналогии с первым ядерным ударом при помощи межконтинентальных баллистических ракет в ядерной стратегии.
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