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Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь - РИА Новости, 02.12.2021
Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь, заявил агентству Блумберг уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T00:42
2021-12-02T00:43
в мире
украина
киев
москва
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь, заявил агентству Блумберг уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца.По его словам, администрация президента Украины Владимира Зеленского уже начала переговоры с ЕС по поводу размера финансовой помощи и условий, связанных с новым пакетом займов.Как отмечает Блумберг, новый пакет финансовой помощи, учитывая масштаб обязательств Украины, превысит 1,2 миллиарда евро, выделенных за последние два года.Президент Украины Владимир Зеленский в середине сентября 2020 года подписал закон о ратификации меморандума с Евросоюзом о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро для борьбы с коронавирусом. Первый транш на 600 миллионов евро был перечислен в декабре 2020 года. Второй транш на эту же сумму был переведен в октябре. По данным Еврокомиссии, непогашенная сумма кредитов Евросоюза Украине, выданных по нескольким программам макрофинансовой помощи, составляет 4,4 миллиарда евро.
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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия
00:42 02.12.2021 (обновлено: 00:43 02.12.2021)
 
Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь

Уполномоченный по госдолгу Буца: Украина запросила у ЕС дополнительную финансовую помощь

© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь, заявил агентству Блумберг уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца.
"Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы", - сказал Буца.
По его словам, администрация президента Украины Владимира Зеленского уже начала переговоры с ЕС по поводу размера финансовой помощи и условий, связанных с новым пакетом займов.
Как отмечает Блумберг, новый пакет финансовой помощи, учитывая масштаб обязательств Украины, превысит 1,2 миллиарда евро, выделенных за последние два года.
Президент Украины Владимир Зеленский в середине сентября 2020 года подписал закон о ратификации меморандума с Евросоюзом о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро для борьбы с коронавирусом. Первый транш на 600 миллионов евро был перечислен в декабре 2020 года. Второй транш на эту же сумму был переведен в октябре. По данным Еврокомиссии, непогашенная сумма кредитов Евросоюза Украине, выданных по нескольким программам макрофинансовой помощи, составляет 4,4 миллиарда евро.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 15:45
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