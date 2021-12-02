https://ria.ru/20211202/finpomosch-1761738553.html

Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь

Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь - РИА Новости, 02.12.2021

Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь

Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь, заявил агентству Блумберг уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T00:42

2021-12-02T00:42

2021-12-02T00:43

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь, заявил агентству Блумберг уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца.По его словам, администрация президента Украины Владимира Зеленского уже начала переговоры с ЕС по поводу размера финансовой помощи и условий, связанных с новым пакетом займов.Как отмечает Блумберг, новый пакет финансовой помощи, учитывая масштаб обязательств Украины, превысит 1,2 миллиарда евро, выделенных за последние два года.Президент Украины Владимир Зеленский в середине сентября 2020 года подписал закон о ратификации меморандума с Евросоюзом о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро для борьбы с коронавирусом. Первый транш на 600 миллионов евро был перечислен в декабре 2020 года. Второй транш на эту же сумму был переведен в октябре. По данным Еврокомиссии, непогашенная сумма кредитов Евросоюза Украине, выданных по нескольким программам макрофинансовой помощи, составляет 4,4 миллиарда евро.

https://ria.ru/20211201/ukraina-1761661974.html

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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия