https://ria.ru/20211202/falsifikatsiya-1761915853.html

Ростехнадзор признал фальсификацию данных на шахте в Кузбассе

Ростехнадзор признал фальсификацию данных на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 02.12.2021

Ростехнадзор признал фальсификацию данных на шахте в Кузбассе

Ростехнадзор после заявлений Генпрокуратуры подтверждает факты фальсификации данных его сотрудниками в Кузбассе, проведет служебные проверки с последующими... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:55

2021-12-02T19:55

2021-12-02T19:55

происшествия

кемеровская область

белово

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

игорь краснов

россия

александр трембицкий

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ростехнадзор после заявлений Генпрокуратуры подтверждает факты фальсификации данных его сотрудниками в Кузбассе, проведет служебные проверки с последующими отстранениями и увольнениями, заявил глава ведомства Александр Трембицкий.Генпрокурор Игорь Краснов в четверг в связи со взрывом на шахте "Листвяжная" в Кузбассе заявил, что Ростехнадзор систематически не исполнял свои полномочия. В частности, инспекторы службы сняли с контроля предписания об устранении более 2,5 тысячи нарушений и не привлекали к ответственности десятки угольных предприятий региона, несмотря на веские основания. Краснов поставил вопрос о несоответствии занимаемой должности руководителей Сибирского управления ведомства."Мы эту информацию тоже знаем... и тоже подтверждаем. В рамках сегодняшних расследований тоже выявлены фальсификации этих данных. Что касается всех высказанных в наш адрес претензий, пофамильно будут проведены служебные проверки, отстранены и уволены люди от работы", - ответил Трембицкий на высказывания генпрокурора.По его словам, ведомство уже подготовило и внесло необходимые изменения в правила промышленной безопасности, которые подразумевают ужесточение условий работы объектов, а также готовит предложения по внесению изменений в КоАП РФ. В частности, служба предлагает приостанавливать деятельность объектов, которые нарушили пылевой или газовый режим, т.к. именно эти нарушения приводят к авариям."Что касается работы инспекторского состава... будут проведены индивидуальные работы с ужесточением мер ответственности", - добавил Трембицкий. Он уточнил, что это коснется не только Сибирского управления.Следственный комитет возбудил против двух главных инспекторов Ростехнадзора уголовное дело о халатности, а Генпрокуратура проверит Сибирское управление службы.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211202/bezopasnost-1761899342.html

https://ria.ru/20211202/putin-1761880337.html

кемеровская область

белово

россия

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происшествия, кемеровская область, белово, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), игорь краснов, россия, александр трембицкий, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе