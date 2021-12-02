https://ria.ru/20211202/evrosoyuz-1761855973.html
Евросоюз решил выделить Грузии, Молдавии и Украине 50 миллионов евро
Евросоюз решил выделить Грузии, Молдавии и Украине 50 миллионов евро - РИА Новости, 02.12.2021
Евросоюз решил выделить Грузии, Молдавии и Украине 50 миллионов евро
ЕС выделит Грузии, Молдавии и Украине из внебюджетного Европейского фонда мира всего более 50 миллионов евро на поддержку оборонного потенциала, мира и... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:18
2021-12-02T16:18
2021-12-02T16:18
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. ЕС выделит Грузии, Молдавии и Украине из внебюджетного Европейского фонда мира всего более 50 миллионов евро на поддержку оборонного потенциала, мира и внутренней стабильности, говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.Сообщается, что Грузия в течение ближайших трех лет может рассчитывать на 12,75 миллиона евро из Фонда ЕС, Молдавия – на 7 миллионов и Украина – на 31 миллион евро.Кроме того, еще 24 миллиона пойдут на поддержку мира и стабильности в Мали."Эти меры направлены на укрепление потенциалов стран-получателей средств в военной и оборонной областях с целью укрепления мира и стабильности", - указывается в заявлении Евросоюза.Сообщается также, что все финансирование будет обусловлено соблюдением соответствующих норм международного права, прав человека, международного гуманитарного права, других международных правил и стандартов.
https://ria.ru/20211201/ukraina-1761661974.html
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в мире, украина, грузия, молдавия, евросоюз, совет ес
Евросоюз решил выделить Грузии, Молдавии и Украине 50 миллионов евро
Евросоюз выделит Грузии, Молдавии и Украине более 50 миллионов евро на оборонный потенциал