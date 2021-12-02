Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/evrosoyuz-1761855973.html
Евросоюз решил выделить Грузии, Молдавии и Украине 50 миллионов евро
Евросоюз решил выделить Грузии, Молдавии и Украине 50 миллионов евро - РИА Новости, 02.12.2021
Евросоюз решил выделить Грузии, Молдавии и Украине 50 миллионов евро
ЕС выделит Грузии, Молдавии и Украине из внебюджетного Европейского фонда мира всего более 50 миллионов евро на поддержку оборонного потенциала, мира и... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:18
2021-12-02T16:18
в мире
украина
грузия
молдавия
евросоюз
совет ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. ЕС выделит Грузии, Молдавии и Украине из внебюджетного Европейского фонда мира всего более 50 миллионов евро на поддержку оборонного потенциала, мира и внутренней стабильности, говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.Сообщается, что Грузия в течение ближайших трех лет может рассчитывать на 12,75 миллиона евро из Фонда ЕС, Молдавия – на 7 миллионов и Украина – на 31 миллион евро.Кроме того, еще 24 миллиона пойдут на поддержку мира и стабильности в Мали."Эти меры направлены на укрепление потенциалов стран-получателей средств в военной и оборонной областях с целью укрепления мира и стабильности", - указывается в заявлении Евросоюза.Сообщается также, что все финансирование будет обусловлено соблюдением соответствующих норм международного права, прав человека, международного гуманитарного права, других международных правил и стандартов.
https://ria.ru/20211201/ukraina-1761661974.html
https://ria.ru/20211202/nato-1761758576.html
украина
грузия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4ba32cc773cd2fc92af2795c74d17480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, грузия, молдавия, евросоюз, совет ес
16:18 02.12.2021
 
Евросоюз решил выделить Грузии, Молдавии и Украине 50 миллионов евро

Евросоюз выделит Грузии, Молдавии и Украине более 50 миллионов евро на оборонный потенциал

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. ЕС выделит Грузии, Молдавии и Украине из внебюджетного Европейского фонда мира всего более 50 миллионов евро на поддержку оборонного потенциала, мира и внутренней стабильности, говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.
Сообщается, что Грузия в течение ближайших трех лет может рассчитывать на 12,75 миллиона евро из Фонда ЕС, Молдавия – на 7 миллионов и Украина – на 31 миллион евро.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 15:45
Боррель пообещал жесткий ответ в случае агрессии против Украины
Кроме того, еще 24 миллиона пойдут на поддержку мира и стабильности в Мали.
"Эти меры направлены на укрепление потенциалов стран-получателей средств в военной и оборонной областях с целью укрепления мира и стабильности", - указывается в заявлении Евросоюза.
Сообщается также, что все финансирование будет обусловлено соблюдением соответствующих норм международного права, прав человека, международного гуманитарного права, других международных правил и стандартов.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
10:08
На Западе призвали НАТО "перестать жаловаться на Россию" из-за Украины
 
В миреУкраинаГрузияМолдавияЕвросоюзСовет ЕС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
23:34Блогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии
23:33Байден пообещал не допустить шатдауна
23:24Инцидент у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не связан с терроризмом
Лента новостейМолния
Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене визБлогер Варламов заявил, что попал в полицию в ЛиберииБайден пообещал не допустить шатдаунаИнцидент у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не связан с терроризмом