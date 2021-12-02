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В ЕС заявили о готовности поддержать Украину в случае любой агрессии
В ЕС заявили о готовности поддержать Украину в случае любой агрессии - РИА Новости, 02.12.2021
В ЕС заявили о готовности поддержать Украину в случае любой агрессии
Любая агрессия в отношении Украины "будет иметь самые серьезные последствия", заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:59
2021-12-02T14:59
2021-12-02T14:59
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Любая агрессия в отношении Украины "будет иметь самые серьезные последствия", заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.Стано ранее также информировал, что главы МИД ЕС на очередной встрече 13 декабря планируют обсудить последние события вокруг Украины и выработать единую европейскую позицию по ситуации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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в мире, оон, евросоюз, брюссель, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
В ЕС заявили о готовности поддержать Украину в случае любой агрессии
ЕС: любая агрессия в отношении Украины будет иметь самые серьезные последствия