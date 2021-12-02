https://ria.ru/20211202/ekologiya-1761776565.html

Росприроднадзор оценил ущерб экологии в 2021 году в 40 миллиардов рублей

Росприроднадзор оценил ущерб экологии в 2021 году в 40 миллиардов рублей - РИА Новости, 02.12.2021

Росприроднадзор оценил ущерб экологии в 2021 году в 40 миллиардов рублей

Специалисты Росприроднадзора оценивают ущерб, нанесенный экологии России, но еще не предъявленный бизнесу в 2021 году, в 40 миллиардов рублей, сообщила глава... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:34

2021-12-02T11:34

2021-12-02T11:34

происшествия

экология

природа

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора оценивают ущерб, нанесенный экологии России, но еще не предъявленный бизнесу в 2021 году, в 40 миллиардов рублей, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в четверг в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".Она подчеркнула, что сумма будет уточняться.

https://ria.ru/20211014/trebovanie-1754563758.html

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происшествия, экология, природа, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия