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Росприроднадзор оценил ущерб экологии в 2021 году в 40 миллиардов рублей
Росприроднадзор оценил ущерб экологии в 2021 году в 40 миллиардов рублей - РИА Новости, 02.12.2021
Росприроднадзор оценил ущерб экологии в 2021 году в 40 миллиардов рублей
Специалисты Росприроднадзора оценивают ущерб, нанесенный экологии России, но еще не предъявленный бизнесу в 2021 году, в 40 миллиардов рублей, сообщила глава... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:34
2021-12-02T11:34
2021-12-02T11:34
происшествия
экология
природа
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора оценивают ущерб, нанесенный экологии России, но еще не предъявленный бизнесу в 2021 году, в 40 миллиардов рублей, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в четверг в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".Она подчеркнула, что сумма будет уточняться.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, экология, природа, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия
Росприроднадзор оценил ущерб экологии в 2021 году в 40 миллиардов рублей
Глава Росприроднадзора Радионова: ущерб экологии в 2021 году составил 40 миллиардов рублей