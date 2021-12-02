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Совет ЕЭК перенес вступление в силу регламента ЕАЭС о безопасности алкоголя

Совет ЕЭК перенес вступление в силу регламента ЕАЭС о безопасности алкоголя - РИА Новости, 02.12.2021

Совет ЕЭК перенес вступление в силу регламента ЕАЭС о безопасности алкоголя

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил перенести на 2024 год вступление в силу технического регламента ЕАЭС о безопасности алкоголя, сообщили РИА... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:56

2021-12-02T17:56

2021-12-02T17:56

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евразийская экономическая комиссия

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил перенести на 2024 год вступление в силу технического регламента ЕАЭС о безопасности алкоголя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЭК.В Минфине РФ РИА Новости ранее сообщали, что министерство подготовило проект решения совета ЕЭК для переноса срока вступления в силу этого техрегламента на 1 января 2024 года."На заседании совета ЕЭК государства – члены союза поддержали предложение Российской Федерации о переносе срока вступления в силу технического регламента союза "О безопасности алкогольной продукции" с 1 января 2022 года на 1 января 2024 года", - сообщили в пресс-службе ЕЭК.Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции устанавливает требования к алкоголю, которые станут обязательными для применения на территории стран союза. Документ был утвержден решением совета ЕЭК в декабре 2018 года. Изначально предполагалось, что документ вступит в силу с 9 января 2021 года, затем этот срок был перенесен на 1 января 2022 года. Ряд положений техрегламента вызвал критику со стороны отдельных участников алкогольного рынка.В частности, некоторые представители российской пивоваренной отрасли обращали внимание на различия между определением пива в техрегламенте и в российском законе о госрегулировании оборота алкоголя. Российские виноделы также указывали, что ряд положений техрегламента расходится с российским законом о госрегулировании оборота алкоголя, а также с законом о виноградарстве и виноделии.

https://ria.ru/20210114/pretenzii-1593068462.html

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экономика, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, россия