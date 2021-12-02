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Суд не принял иск "Национального родительского комитета" к Джигану

Суд не принял иск "Национального родительского комитета" к Джигану - РИА Новости, 02.12.2021

Суд не принял иск "Национального родительского комитета" к Джигану

Хорошевский суд Москвы не стал принимать к производству иск соучредителя "Национального родительского комитета" Юрия Оболонского к рэперу Джигану (Денису... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:09

2021-12-02T19:09

2021-12-02T19:09

шоубиз

происшествия

москва

ирина волынец

россия

культура

джиган (денис устименко-вайнштейн)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы не стал принимать к производству иск соучредителя "Национального родительского комитета" Юрия Оболонского к рэперу Джигану (Денису Устименко) о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в суде."Исковое заявление возвращено заявителю, так как оно неподсудно Хорошевскому районному суду Москвы", - рассказал собеседник агентства.По данным СМИ, истец просил суд обязать Джигана выплатить ему 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в связи с публичными заявлениями рэпера."Национальный родительский комитет" позиционирует себя как всероссийское общественное движение. Его возглавляет уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и мать четверых детей Ирина Волынец. Оба сайта комитета, которые указаны в сообществе движения в соцсети "ВКонтакте" (1,6 тысячи подписчиков), не открываются, одна из ссылок направляет пользователя на интернет-страницу с играми для мобильного телефона.

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происшествия, москва, ирина волынец, россия, культура, джиган (денис устименко-вайнштейн)