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В суд поступил иск против рэпера Джигана

В суд поступил иск против рэпера Джигана - РИА Новости, 02.12.2021

В суд поступил иск против рэпера Джигана

Хорошевский суд Москвы зарегистрировал иск сопредседателя "Национального родительского комитета" Юрия Оболонского к рэперу Джигану (Денису Устименко) о защите... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:54

2021-12-02T15:54

2021-12-02T15:55

культура

происшествия

москва

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джиган (денис устименко-вайнштейн)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы зарегистрировал иск сопредседателя "Национального родительского комитета" Юрия Оболонского к рэперу Джигану (Денису Устименко) о защите чести и достоинства , сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Исковое заявление Оболонского к Устименко зарегистрировано судом", - сказал собеседник агентства.Дата рассмотрения заявления не назначена, иск пока не принят к производству.По данным СМИ, истец просит суд обязать Джигана выплатить ему 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в связи с публичными заявлениями рэпера."Национальный родительский комитет" позиционирует себя как всероссийское общественное движение. Его возглавляет уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и мать четверых детей Ирина Волынец. Оба сайта комитета, которые указаны в сообществе движения в соцсети "ВКонтакте" (1,6 тысячи подписчиков), не открываются, одна из ссылок направляет пользователя на интернет-страницу с играми для мобильного телефона.

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происшествия, москва, новости культуры, джиган (денис устименко-вайнштейн)