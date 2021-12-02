https://ria.ru/20211202/dzhigan-1761848479.html
В суд поступил иск против рэпера Джигана
В суд поступил иск против рэпера Джигана - РИА Новости, 02.12.2021
В суд поступил иск против рэпера Джигана
Хорошевский суд Москвы зарегистрировал иск сопредседателя "Национального родительского комитета" Юрия Оболонского к рэперу Джигану (Денису Устименко) о защите... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:54
2021-12-02T15:54
2021-12-02T15:55
культура
происшествия
москва
новости культуры
джиган (денис устименко-вайнштейн)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы зарегистрировал иск сопредседателя "Национального родительского комитета" Юрия Оболонского к рэперу Джигану (Денису Устименко) о защите чести и достоинства , сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Исковое заявление Оболонского к Устименко зарегистрировано судом", - сказал собеседник агентства.Дата рассмотрения заявления не назначена, иск пока не принят к производству.По данным СМИ, истец просит суд обязать Джигана выплатить ему 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в связи с публичными заявлениями рэпера."Национальный родительский комитет" позиционирует себя как всероссийское общественное движение. Его возглавляет уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и мать четверых детей Ирина Волынец. Оба сайта комитета, которые указаны в сообществе движения в соцсети "ВКонтакте" (1,6 тысячи подписчиков), не открываются, одна из ссылок направляет пользователя на интернет-страницу с играми для мобильного телефона.
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происшествия, москва, новости культуры, джиган (денис устименко-вайнштейн)
15:54 02.12.2021 (обновлено: 15:55 02.12.2021)
В суд поступил иск против рэпера Джигана
Председатель "Национального родительского комитета" Оболонский подал в суд на рэпера Джигана