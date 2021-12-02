https://ria.ru/20211202/dvigatel-1761742734.html
Российский двигатель для аэробатики испытают на самолете в 2022 году
Российский двигатель для аэробатики испытают на самолете в 2022 году - РИА Новости, 02.12.2021
Российский двигатель для аэробатики испытают на самолете в 2022 году
Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова планирует в 2022 году испытать перспективный поршневой двигатель для акробатических... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T03:42
2021-12-02T03:42
2021-12-02T03:42
наука
технологии
москва
як-52
центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам)
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова планирует в 2022 году испытать перспективный поршневой двигатель для акробатических самолетов АПД-А на экспериментальном самолете на базе Як-52, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.Работа над двигателем идет в рамках научно-исследовательской работы "Циркач".Сейчас двигатель уже испытывается в перевернутом положении, чтобы подтвердить работоспособность его систем, в первую очередь - смазки и охлаждения, при выполнении фигур обратного пилотажа.Работа над двигателем-демонстратором технологий АПД-А началась в 2020 году. Силовая установка для самолетов акробатической категории разрабатывается на базе разработанного в ЦИАМ авиационного поршневого двигателя-демонстратора АПД-500, в свою очередь, сделанного на основе двигателя от автомобилей серии Aurus. При разработке АПД-А были изменены различные системы двигателя, в том числе охлаждения и смазки и др.НИР "Циркач" направлена на создание, экспериментальную отработку систем и технологий, которые в дальнейшем планируется применить при разработке целой линейки различных двигателей, устанавливаемых на спортивные и учебно-тренировочные летательные аппараты. Как отмечают в ЦИАМ, сегодня из-за их отсутствия отечественный рынок таких самолетов находится в кризисе.
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технологии, москва, як-52, центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам), россия
Российский двигатель для аэробатики испытают на самолете в 2022 году
ЦИАМ имени Баранова: новый двигатель для аэробатики испытают на самолете в 2022 году
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова планирует в 2022 году испытать перспективный поршневой двигатель для акробатических самолетов АПД-А на экспериментальном самолете на базе Як-52, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
Работа над двигателем идет в рамках научно-исследовательской работы "Циркач".
"Испытания АПД-А на экспериментальном летательном аппарате на базе самолета Як-52 запланированы на следующий год. ЦИАМ совместно с ФГУП "СибНИА им. С.А. Чаплыгина" уже провел комплекс работ, включающий трехмерное моделирование силовой установки на базе двигателя АПД-А для самолета Як-52", - говорится в сообщении.
Сейчас двигатель уже испытывается в перевернутом положении, чтобы подтвердить работоспособность его систем, в первую очередь - смазки и охлаждения, при выполнении фигур обратного пилотажа.
Работа над двигателем-демонстратором технологий АПД-А началась в 2020 году. Силовая установка для самолетов акробатической категории разрабатывается на базе разработанного в ЦИАМ
авиационного поршневого двигателя-демонстратора АПД-500, в свою очередь, сделанного на основе двигателя от автомобилей серии Aurus. При разработке АПД-А были изменены различные системы двигателя, в том числе охлаждения и смазки и др.
НИР "Циркач" направлена на создание, экспериментальную отработку систем и технологий, которые в дальнейшем планируется применить при разработке целой линейки различных двигателей, устанавливаемых на спортивные и учебно-тренировочные летательные аппараты. Как отмечают в ЦИАМ, сегодня из-за их отсутствия отечественный рынок таких самолетов находится в кризисе.