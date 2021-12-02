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Российский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногами

Российский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногами - РИА Новости, 02.12.2021

Российский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногами

Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) испытал в перевернутом положении перспективный поршневой двигатель для акробатических... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T03:19

2021-12-02T03:19

2021-12-02T09:25

наука

технологии

москва

центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам)

россия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) испытал в перевернутом положении перспективный поршневой двигатель для акробатических самолетов АПД-А, который разрабатывают в рамках научно-исследовательской работы "Циркач". Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе института.В ЦИАМ пояснили, что такие нетрадиционные испытания нужны, чтобы проверить работоспособность двигателя и его систем (прежде всего смазки и охлаждения) при выполнении фигур обратного пилотажа. Так, работоспособность на режиме малого газа уже удалось подтвердить.Работа над двигателем — демонстратором технологий АПД-А началась в 2020 году. Базой для него послужил созданный в ЦИАМ авиационный поршневой двигатель-демонстратор АПД-500, который, в свою очередь, разработали на основе двигателя от автомобилей серии Aurus. В АПД-А изменили некоторые системы, в том числе охлаждения и смазки.НИР "Циркач" направлена на создание, экспериментальную отработку систем и технологий, которые в дальнейшем планируется применить при разработке целой линейки двигателей для спортивных и учебно-тренировочных летательных аппаратов. Как отмечают в ЦИАМ, из-за их отсутствия отечественный рынок таких самолетов находится в кризисе.

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технологии, москва, центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам), россия