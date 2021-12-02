https://ria.ru/20211202/dtp-1761898587.html
Фура столкнулась с тремя авто в Брянской области, четыре человека погибли
Фура столкнулась с тремя авто в Брянской области, четыре человека погибли - РИА Новости, 02.12.2021
Фура столкнулась с тремя авто в Брянской области, четыре человека погибли
Фура с прицепом, выехавшая на встречную полосу в Брянской области, столкнулась с тремя автомобилями, в результате чего четыре человека погибли, один... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:23
2021-12-02T18:23
2021-12-02T18:23
происшествия
дтп
брянская область
унечский район
брянск
новозыбков
группа газ
iveco
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БРЯНСК, 2 дек - РИА Новости. Фура с прицепом, выехавшая на встречную полосу в Брянской области, столкнулась с тремя автомобилями, в результате чего четыре человека погибли, один госпитализирован, сообщает УМВД по региону.По данным ведомства, ДТП произошло в четверг на 116-м километре автодороги "Брянск-Новозыбков, граница с Республикой Беларусь" в Унечском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Iveco с полуприцепом, двигаясь со стороны Брянска в сторону Новозыбкова, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Hyundai, "ГАЗ-27510" и "ВАЗ-21099"."В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Iveco, водители автомобилей "ГАЗ-27510" и "ВАЗ-21099" от полученных травм погибли. Пассажир автомобиля "ВАЗ-21099" с различными травмами доставлен в Почепскую ЦРБ", - сообщили в УМВД.На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20211201/dtp-1761709679.html
брянская область
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происшествия, дтп, брянская область, унечский район, брянск, новозыбков, группа газ, iveco , авто
Фура столкнулась с тремя авто в Брянской области, четыре человека погибли
Фура столкнулась с тремя автомобилями в Брянской области, четыре человека погибли