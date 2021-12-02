https://ria.ru/20211202/draka-1761812037.html

Московская прокуратура опубликовала видео массовой драки дворников

Московская прокуратура опубликовала видео массовой драки дворников - РИА Новости, 02.12.2021

Московская прокуратура опубликовала видео массовой драки дворников

Столичная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором дерутся мужчины в форме работников ЖКХ, по данному факту организована проверка. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:52

2021-12-02T13:52

2021-12-02T16:38

происшествия

москва

прокуратура г. москвы

жкх

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Столичная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором дерутся мужчины в форме работников ЖКХ, по данному факту организована проверка.Ведомство опубликовало видео, на котором видно, как более шести мужчин в форме работников ЖКХ с лопатами дерутся друг с другом в одном из жилых дворов."Прокуратура проводит проверку по поступившим обращениям жителей Басманного района о нарушении общественного порядка на улице Машкова", - говорится в сообщении.В пресс-службе столичного ГУМВД уточнили, что днем в четверг в правоохранительные органы поступила информация о конфликте между гражданами на улице Машкова."Прибывшими на место происшествия полицейскими пресечены противоправные действия. Участники конфликта доставлены в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении. Также отмечается, что полиция разбирается в обстоятельствах конфликта.Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, драка произошла действительно между сотрудниками коммунальных служб – дворниками.Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов призвал уволить руководство предприятия ЖКХ за драку мигрантов в центре Москвы."Предлагаю уволить руководство предприятия ЖКХ за поведение их работников, устроивших массовую драку в центре Москвы. В случае участия в драке мигрантов - их стопроцентная высылка с пожизненным запретом на въезд на территорию РФ", - написал Кабанов в своем Telegram-канале.Также он предлагает провести публичные слушания по выполнению поручения мэра Москвы Сергея Собянина по снижению количества мигрантов в сфере ЖКХ."Вопросы надо ставить только так и никак иначе", - полагает Кабанов.

https://ria.ru/20211202/dvorniki-1761744263.html

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Драка работников ЖКХ в Москве Столичная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором дерутся мужчины в форме работников ЖКХ, по данному факту организована проверка. 2021-12-02T13:52 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, прокуратура г. москвы, жкх