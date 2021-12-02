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https://ria.ru/20211202/draka-1761812037.html
Московская прокуратура опубликовала видео массовой драки дворников
Московская прокуратура опубликовала видео массовой драки дворников - РИА Новости, 02.12.2021
Московская прокуратура опубликовала видео массовой драки дворников
Столичная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором дерутся мужчины в форме работников ЖКХ, по данному факту организована проверка. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:52
2021-12-02T16:38
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
жкх
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Столичная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором дерутся мужчины в форме работников ЖКХ, по данному факту организована проверка.Ведомство опубликовало видео, на котором видно, как более шести мужчин в форме работников ЖКХ с лопатами дерутся друг с другом в одном из жилых дворов."Прокуратура проводит проверку по поступившим обращениям жителей Басманного района о нарушении общественного порядка на улице Машкова", - говорится в сообщении.В пресс-службе столичного ГУМВД уточнили, что днем в четверг в правоохранительные органы поступила информация о конфликте между гражданами на улице Машкова."Прибывшими на место происшествия полицейскими пресечены противоправные действия. Участники конфликта доставлены в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении. Также отмечается, что полиция разбирается в обстоятельствах конфликта.Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, драка произошла действительно между сотрудниками коммунальных служб – дворниками.Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов призвал уволить руководство предприятия ЖКХ за драку мигрантов в центре Москвы."Предлагаю уволить руководство предприятия ЖКХ за поведение их работников, устроивших массовую драку в центре Москвы. В случае участия в драке мигрантов - их стопроцентная высылка с пожизненным запретом на въезд на территорию РФ", - написал Кабанов в своем Telegram-канале.Также он предлагает провести публичные слушания по выполнению поручения мэра Москвы Сергея Собянина по снижению количества мигрантов в сфере ЖКХ."Вопросы надо ставить только так и никак иначе", - полагает Кабанов.
https://ria.ru/20211202/dvorniki-1761744263.html
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москва
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Драка работников ЖКХ в Москве
Столичная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором дерутся мужчины в форме работников ЖКХ, по данному факту организована проверка.
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происшествия, москва, прокуратура г. москвы, жкх
13:52 02.12.2021 (обновлено: 16:38 02.12.2021)
 
Московская прокуратура опубликовала видео массовой драки дворников

Прокуратура Москвы начала проверку после публикации видео массовой драки дворников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Столичная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором дерутся мужчины в форме работников ЖКХ, по данному факту организована проверка.
Ведомство опубликовало видео, на котором видно, как более шести мужчин в форме работников ЖКХ с лопатами дерутся друг с другом в одном из жилых дворов.
"Прокуратура проводит проверку по поступившим обращениям жителей Басманного района о нарушении общественного порядка на улице Машкова", - говорится в сообщении.
В пресс-службе столичного ГУМВД уточнили, что днем в четверг в правоохранительные органы поступила информация о конфликте между гражданами на улице Машкова.
"Прибывшими на место происшествия полицейскими пресечены противоправные действия. Участники конфликта доставлены в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении. Также отмечается, что полиция разбирается в обстоятельствах конфликта.
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Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, драка произошла действительно между сотрудниками коммунальных служб – дворниками.
Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов призвал уволить руководство предприятия ЖКХ за драку мигрантов в центре Москвы.
"Предлагаю уволить руководство предприятия ЖКХ за поведение их работников, устроивших массовую драку в центре Москвы. В случае участия в драке мигрантов - их стопроцентная высылка с пожизненным запретом на въезд на территорию РФ", - написал Кабанов в своем Telegram-канале.
Также он предлагает провести публичные слушания по выполнению поручения мэра Москвы Сергея Собянина по снижению количества мигрантов в сфере ЖКХ.
"Вопросы надо ставить только так и никак иначе", - полагает Кабанов.
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