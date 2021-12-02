https://ria.ru/20211202/dorogi-1761817552.html

Свыше 16 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье

Свыше 16 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье - РИА Новости, 02.12.2021

Свыше 16 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье

Свыше 16 тысяч километров дорог очистили, и обработали от снега на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:11

2021-12-02T14:11

2021-12-02T14:11

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Свыше 16 тысяч километров дорог очистили, и обработали от снега на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.В пресс-службе сообщили, что противогололедной обработке и очистке дорог задействовали более 1,2 тысяч единиц дорожной техники и более 1,1 тысяч рабочих.Он также призвал водителей к повышенному вниманию на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

https://ria.ru/20210723/proverka-1742523274.html

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общество, московская область (подмосковье)