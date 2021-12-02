https://ria.ru/20211202/donbass-1761875735.html

Блинкен и Кулеба обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе

Блинкен и Кулеба обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе - РИА Новости, 02.12.2021

Блинкен и Кулеба обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Стокгольме встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которой главы дипведомств двух стран... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:10

2021-12-02T17:10

2021-12-02T17:10

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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Стокгольме встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которой главы дипведомств двух стран обсудили мирное урегулирование конфликта в Донбассе и вопросы двухсторонних отношений, заявил в четверг госдепартамент.Встреча Блинкена и Кулебы состоялась на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме.В ходе состоявшейся встречи, как отмечается, Блинкен подтвердил приверженность США защите независимости и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул, что полное выполнение минских соглашений по Донбассу "является наилучшим путем вперед".Главы дипломатических ведомств двух стран также обсудили вопросы двухсторонних отношений США и Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761873503.html

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