Блинкен и Кулеба обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе
Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Украины Кулеба обсудили двухсторонние отношения
© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Стокгольме встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которой главы дипведомств двух стран обсудили мирное урегулирование конфликта в Донбассе и вопросы двухсторонних отношений, заявил в четверг госдепартамент.
Встреча Блинкена и Кулебы состоялась на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме.
"Стороны обсудили необходимость дипломатического мирного урегулирования конфликта в Донбассе и полного восстановления суверенитета Украины в рамках ее международно признанных границ, включая Крым, перед лицом продолжающейся российской агрессии", - говорится в письменном заявлении госдепа США.
В ходе состоявшейся встречи, как отмечается, Блинкен подтвердил приверженность США защите независимости и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул, что полное выполнение минских соглашений по Донбассу "является наилучшим путем вперед".
Главы дипломатических ведомств двух стран также обсудили вопросы двухсторонних отношений США и Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.