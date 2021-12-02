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Блинкен и Кулеба обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе
Блинкен и Кулеба обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе - РИА Новости, 02.12.2021
Блинкен и Кулеба обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Стокгольме встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которой главы дипведомств двух стран... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:10
2021-12-02T17:10
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нато
обсе
энтони блинкен
дмитрий кулеба
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Стокгольме встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которой главы дипведомств двух стран обсудили мирное урегулирование конфликта в Донбассе и вопросы двухсторонних отношений, заявил в четверг госдепартамент.Встреча Блинкена и Кулебы состоялась на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме.В ходе состоявшейся встречи, как отмечается, Блинкен подтвердил приверженность США защите независимости и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул, что полное выполнение минских соглашений по Донбассу "является наилучшим путем вперед".Главы дипломатических ведомств двух стран также обсудили вопросы двухсторонних отношений США и Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211202/lavrov-1761873503.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, обсе, энтони блинкен, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия
17:10 02.12.2021
 
Блинкен и Кулеба обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Украины Кулеба обсудили двухсторонние отношения

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей в Киеве, Украина
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Стокгольме встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которой главы дипведомств двух стран обсудили мирное урегулирование конфликта в Донбассе и вопросы двухсторонних отношений, заявил в четверг госдепартамент.
Встреча Блинкена и Кулебы состоялась на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме.
"Стороны обсудили необходимость дипломатического мирного урегулирования конфликта в Донбассе и полного восстановления суверенитета Украины в рамках ее международно признанных границ, включая Крым, перед лицом продолжающейся российской агрессии", - говорится в письменном заявлении госдепа США.
В ходе состоявшейся встречи, как отмечается, Блинкен подтвердил приверженность США защите независимости и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул, что полное выполнение минских соглашений по Донбассу "является наилучшим путем вперед".
Главы дипломатических ведомств двух стран также обсудили вопросы двухсторонних отношений США и Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 17:01
Лавров призвал США не втягивать Украину в геополитические игры
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 08:46
В США обеспокоены присутствием российских войск у границ с Украиной
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковНАТООБСЕЭнтони БлинкенДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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