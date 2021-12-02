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Блинкен обвинил Россию в невыполнении перемирия в Донбассе

Блинкен обвинил Россию в невыполнении перемирия в Донбассе - РИА Новости, 02.12.2021

Блинкен обвинил Россию в невыполнении перемирия в Донбассе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:58

2021-12-02T13:58

2021-12-02T15:53

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией."Есть ряд обязательств, которые обе стороны взяли на себя по минским соглашениям. Прекращение огня не выполняется Россией, вывоз тяжелого вооружения не выполняется Россией", - сказал Блинкен, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ.

https://ria.ru/20211130/donbass-1761409379.html

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