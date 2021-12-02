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Блинкен обвинил Россию в невыполнении перемирия в Донбассе
Блинкен обвинил Россию в невыполнении перемирия в Донбассе - РИА Новости, 02.12.2021
Блинкен обвинил Россию в невыполнении перемирия в Донбассе
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:58
2021-12-02T13:58
2021-12-02T15:53
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией."Есть ряд обязательств, которые обе стороны взяли на себя по минским соглашениям. Прекращение огня не выполняется Россией, вывоз тяжелого вооружения не выполняется Россией", - сказал Блинкен, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ.
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в мире, сша, донбасс, обсе, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия
13:58 02.12.2021 (обновлено: 15:53 02.12.2021)
Блинкен обвинил Россию в невыполнении перемирия в Донбассе
Госсекретарь США Блинкен обвинил Россию в невыполнении перемирия в Донбассе