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Киев не планирует наступательных действий в Донбассе, заявил Кулеба
Киев не планирует наступательных действий в Донбассе, заявил Кулеба - РИА Новости, 02.12.2021
Киев не планирует наступательных действий в Донбассе, заявил Кулеба
Украина не планирует наступательные действия в Донбассе, Киев привержен мирному урегулированию конфликта, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед началом... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:29
2021-12-02T13:29
в мире
украина
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Украина не планирует наступательные действия в Донбассе, Киев привержен мирному урегулированию конфликта, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед началом двусторонней встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Мы не намерены проводить наступательные действия в Донбассе. Украина привержена мирному урегулированию конфликта, и я действительно ценю Соединенные Штаты за их поддержку Украины, особенно за их усилия, направленные на создание пакета сдерживания", - цитирует Кулебу интернет-издание "Европейская правда".Он отметил, что РФ якобы провоцирует Украину не только военным образом, но и дипломатическим, в связи с чем Киев будет просить партнеров подготовить новый пакет санкций против России."Как видим, Россия провоцирует Украину не только военным образом, но и дипломатически. Мы будем и дальше демонстрировать сдержанность. В то же время мы продолжим работать с нашими партнерами и будем призывать их подготовить пакет сдерживающих мер, и это заставит президента Путина дважды подумать, прежде чем прибегнуть к военной силы", - сказал Кулеба.
https://ria.ru/20211201/donbass-1761651266.html
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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
13:29 02.12.2021
 
Киев не планирует наступательных действий в Донбассе, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не планирует наступательных действий в Донбассе

© Фото : Операция объединенных силТактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины
Тактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : Операция объединенных сил
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КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Украина не планирует наступательные действия в Донбассе, Киев привержен мирному урегулированию конфликта, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед началом двусторонней встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Мы не намерены проводить наступательные действия в Донбассе. Украина привержена мирному урегулированию конфликта, и я действительно ценю Соединенные Штаты за их поддержку Украины, особенно за их усилия, направленные на создание пакета сдерживания", - цитирует Кулебу интернет-издание "Европейская правда".
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Он отметил, что РФ якобы провоцирует Украину не только военным образом, но и дипломатическим, в связи с чем Киев будет просить партнеров подготовить новый пакет санкций против России.
"Как видим, Россия провоцирует Украину не только военным образом, но и дипломатически. Мы будем и дальше демонстрировать сдержанность. В то же время мы продолжим работать с нашими партнерами и будем призывать их подготовить пакет сдерживающих мер, и это заставит президента Путина дважды подумать, прежде чем прибегнуть к военной силы", - сказал Кулеба.
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В миреУкраинаМИД УкраиныДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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