https://ria.ru/20211202/donbass-1761805417.html

Киев не планирует наступательных действий в Донбассе, заявил Кулеба

Киев не планирует наступательных действий в Донбассе, заявил Кулеба - РИА Новости, 02.12.2021

Киев не планирует наступательных действий в Донбассе, заявил Кулеба

Украина не планирует наступательные действия в Донбассе, Киев привержен мирному урегулированию конфликта, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед началом... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:29

2021-12-02T13:29

2021-12-02T13:29

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украина

мид украины

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Украина не планирует наступательные действия в Донбассе, Киев привержен мирному урегулированию конфликта, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед началом двусторонней встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Мы не намерены проводить наступательные действия в Донбассе. Украина привержена мирному урегулированию конфликта, и я действительно ценю Соединенные Штаты за их поддержку Украины, особенно за их усилия, направленные на создание пакета сдерживания", - цитирует Кулебу интернет-издание "Европейская правда".Он отметил, что РФ якобы провоцирует Украину не только военным образом, но и дипломатическим, в связи с чем Киев будет просить партнеров подготовить новый пакет санкций против России."Как видим, Россия провоцирует Украину не только военным образом, но и дипломатически. Мы будем и дальше демонстрировать сдержанность. В то же время мы продолжим работать с нашими партнерами и будем призывать их подготовить пакет сдерживающих мер, и это заставит президента Путина дважды подумать, прежде чем прибегнуть к военной силы", - сказал Кулеба.

https://ria.ru/20211201/donbass-1761651266.html

https://ria.ru/20211201/kiev-1761601067.html

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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр