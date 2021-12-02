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Решить проблему обманутых дольщиков в Волгограде планируют к 2023 году

Решить проблему обманутых дольщиков в Волгограде планируют к 2023 году - РИА Новости, 02.12.2021

Решить проблему обманутых дольщиков в Волгограде планируют к 2023 году

Власти Волгоградской области планируют полностью решить проблему обманутых дольщиков и ликвидировать недострои к 2023 году, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:26

2021-12-02T11:26

2021-12-02T11:26

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ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Власти Волгоградской области планируют полностью решить проблему обманутых дольщиков и ликвидировать недострои к 2023 году, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с дольщиками на одном из проблемных объектов в Волгограде - стройплощадке жилого комплекса "Парк Европейский", который начал возводиться в 2012 году. Но стройка встала в 2016 году после сдачи первого дома, недостроенными остались 13. Отмечается, что на тот момент готовность объектов составляла не более 10%. Ранее сообщалось, что против застройщика возбуждено уголовное дело из-за хищения 600 миллионов рублей, от его действий пострадали почти 1,4 тысячи человек. Вопрос достройки объекта в 2018 году под контроль взяли власти региона, был найден новый застройщик, которому выделили субсидию, Волгоградский фонд жилья и ипотеки приобрел квартиры на 50 миллионов рублей, регион взял на себя обязательство проложить канализационные сети.По информации администрации, на данный момент завершено строительство девяти домов, еще два находятся на стадии строительства, которое должно быть окончено до конца 2022 года. По двум последним объектам вопрос возобновления стройки решается.Всего, по данным ведомства, в регионе 15 недостроенных домов с долевым строительством, а еще несколько лет назад таких объектов было более ста, из-за действия нерадивых компаний пострадали около 10 тысяч семей."На сегодняшний день 8800 семей уже получили квартиры, осталось 1200 человек. Это, конечно, тоже много, но мы поставили задачу и решим ее в 2022-2023 году", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.

https://ria.ru/20211201/derevya-1761622587.html

https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761460188.html

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общество, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, жилье