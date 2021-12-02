https://ria.ru/20211202/doktrina-1761824136.html

Мезенцев: военная доктрина Белоруссии и РФ — ответ на обстановку в регионе

Мезенцев: военная доктрина Белоруссии и РФ — ответ на обстановку в регионе - РИА Новости, 02.12.2021

Мезенцев: военная доктрина Белоруссии и РФ — ответ на обстановку в регионе

Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что новая военная доктрина СГ стала адекватным ответом на изменения... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:35

2021-12-02T14:35

2021-12-02T14:35

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

минск

дмитрий мезенцев

россия

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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что новая военная доктрина СГ стала адекватным ответом на изменения военно-политической обстановки в восточноевропейском регионе.По его словам, реализация доктрины вписывается в общие тенденции наращивания взаимодействия Белоруссии и России в сфере активизации сотрудничества предприятий оборонно-промышленного комплекса двух стран, обеспечения военной безопасности, и, прежде всего, на единой границе Союзного государства.Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.

https://ria.ru/20211202/davlenie-1761772748.html

белоруссия

минск

россия

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белоруссия, минск, дмитрий мезенцев, россия