Мезенцев: военная доктрина Белоруссии и РФ — ответ на обстановку в регионе
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что новая военная доктрина СГ стала адекватным ответом на изменения военно-политической обстановки в восточноевропейском регионе.
"Принята новая военная доктрина Союзного государства, которая стала адекватным ответом на значительные изменения в военно-политической обстановке в восточноевропейском регионе, возрастание негативных процессов в сфере безопасности", - сказал Мезенцев, выступая в четверг в Минске на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
По его словам, реализация доктрины вписывается в общие тенденции наращивания взаимодействия Белоруссии и России в сфере активизации сотрудничества предприятий оборонно-промышленного комплекса двух стран, обеспечения военной безопасности, и, прежде всего, на единой границе Союзного государства.
Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.