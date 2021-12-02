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https://ria.ru/20211202/doktrina-1761824136.html
Мезенцев: военная доктрина Белоруссии и РФ — ответ на обстановку в регионе
Мезенцев: военная доктрина Белоруссии и РФ — ответ на обстановку в регионе - РИА Новости, 02.12.2021
Мезенцев: военная доктрина Белоруссии и РФ — ответ на обстановку в регионе
Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что новая военная доктрина СГ стала адекватным ответом на изменения... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:35
2021-12-02T14:35
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
минск
дмитрий мезенцев
россия
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что новая военная доктрина СГ стала адекватным ответом на изменения военно-политической обстановки в восточноевропейском регионе.По его словам, реализация доктрины вписывается в общие тенденции наращивания взаимодействия Белоруссии и России в сфере активизации сотрудничества предприятий оборонно-промышленного комплекса двух стран, обеспечения военной безопасности, и, прежде всего, на единой границе Союзного государства.Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
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белоруссия, минск, дмитрий мезенцев, россия
14:35 02.12.2021
 

Мезенцев: военная доктрина Белоруссии и РФ — ответ на обстановку в регионе

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что новая военная доктрина СГ стала адекватным ответом на изменения военно-политической обстановки в восточноевропейском регионе.

"Принята новая военная доктрина Союзного государства, которая стала адекватным ответом на значительные изменения в военно-политической обстановке в восточноевропейском регионе, возрастание негативных процессов в сфере безопасности", - сказал Мезенцев, выступая в четверг в Минске на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

По его словам, реализация доктрины вписывается в общие тенденции наращивания взаимодействия Белоруссии и России в сфере активизации сотрудничества предприятий оборонно-промышленного комплекса двух стран, обеспечения военной безопасности, и, прежде всего, на единой границе Союзного государства.
Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
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