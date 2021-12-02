04:23 02.12.2021 (обновлено: 10:40 02.12.2021)
Премьер Японии высказался о возможности мирного договора с Россией
Премьер Японии Кисида: вопрос мирного договора с Россией нельзя оставлять потомкам
"Базовая позиция Японии заключается в разрешении вопроса вокруг Северных территорий и заключении мирного договора. И это — борьба со временем, и я бы хотел усиленно работать над разрешением этой задачи, не задумываясь даже на миг над тем, чтобы переложить ее на плечи последующих поколений", — сказал Кисида.
Он напомнил, что в октябре, после вступления в должность, немедленно провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"Среди прочего мы согласились, что стороны должны серьезно заниматься решением этой проблемы на основании имеющихся соглашений, в том числе того, что было достигнуто в Сингапуре в 2018 году", — отметил премьер.
Он также заявил о стремлении возобновить безвизовые поездки для бывших жителей островов, в частности посещение могил предков, а также гуманитарные обмены по другим направлениям.
12 ноября, 10:25МИД Японии выразил желание заключить мирный договор с Россией
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Токио же считал его лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
На встрече в Сингапуре в ноябре 2018 года лидеры России и Японии договорились ускорить переговоры на основе декларации 1956 года. При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.