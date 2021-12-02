https://ria.ru/20211202/dogovor-1761743478.html

Премьер Японии высказался о возможности мирного договора с Россией

Премьер Японии высказался о возможности мирного договора с Россией - РИА Новости, 02.12.2021

Премьер Японии высказался о возможности мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что проблему заключения мирного договора с Россией нельзя перекладывать на плечи последующих поколений. Слова... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T04:23

2021-12-02T04:23

2021-12-02T10:40

в мире

токио

япония

владимир путин

фумио кисида

кунашир (остров)

россия

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ТОКИО, 2 дек — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что проблему заключения мирного договора с Россией нельзя перекладывать на плечи последующих поколений. Слова премьера приводятся на сайте его канцелярии."Базовая позиция Японии заключается в разрешении вопроса вокруг Северных территорий и заключении мирного договора. И это — борьба со временем, и я бы хотел усиленно работать над разрешением этой задачи, не задумываясь даже на миг над тем, чтобы переложить ее на плечи последующих поколений", — сказал Кисида.Он напомнил, что в октябре, после вступления в должность, немедленно провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Он также заявил о стремлении возобновить безвизовые поездки для бывших жителей островов, в частности посещение могил предков, а также гуманитарные обмены по другим направлениям.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Токио же считал его лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под ее суверенитет. На встрече в Сингапуре в ноябре 2018 года лидеры России и Японии договорились ускорить переговоры на основе декларации 1956 года. При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.

https://ria.ru/20211112/yaponiya-1758695943.html

https://ria.ru/20211101/kurily-1757145099.html

токио

япония

кунашир (остров)

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в мире, токио, япония, владимир путин, фумио кисида, кунашир (остров), россия