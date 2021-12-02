Давыдько: должен быть принят Конституционный акт Союзного государства
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Важнейшим документом Союзного государства должен стать Конституционный акт, считает председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и СМИ, глава комиссии Парламентского собрания по информполитике Геннадий Давыдько.
Давыдько принял участие в состоявшемся в четверг в Минске первом заседании 61-й сессии Парламентского Собрания.
По его словам, в настоящее время две страны находятся на пороге новейшей истории, которая несет новые угрозы и сулит турбулентность. Поэтому союзное строительство обретает особенный смысл.
"На мой взгляд, один из важнейших документов, который необходимо принимать на союзном уровне, – это Конституционный акт Союзного государства", – приводит Sputnik комментарий союзного депутата.
Давыдько напомнил, что о важности укрепления интеграции и о пересмотре значения Парламентского Собрания Союза Беларуси и России говорили главы двух государств.
"Приведение законодательств в гармоничную систему – задача, может быть, не Парламентского Собрания, а именно союзного парламента, который также предстоит создать. За нашей интеграцией весь мир наблюдает пристально. Мы должны это четко понимать", – подытожил парламентарий.