https://ria.ru/20211202/davydko-1761879565.html

Давыдько: должен быть принят Конституционный акт Союзного государства

Давыдько: должен быть принят Конституционный акт Союзного государства - РИА Новости, 02.12.2021

Давыдько: должен быть принят Конституционный акт Союзного государства

Важнейшим документом Союзного государства должен стать Конституционный акт, считает председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:34

2021-12-02T17:34

2021-12-02T17:34

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

минск

геннадий давыдько

россия

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Важнейшим документом Союзного государства должен стать Конституционный акт, считает председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и СМИ, глава комиссии Парламентского собрания по информполитике Геннадий Давыдько.Давыдько принял участие в состоявшемся в четверг в Минске первом заседании 61-й сессии Парламентского Собрания.По его словам, в настоящее время две страны находятся на пороге новейшей истории, которая несет новые угрозы и сулит турбулентность. Поэтому союзное строительство обретает особенный смысл."На мой взгляд, один из важнейших документов, который необходимо принимать на союзном уровне, – это Конституционный акт Союзного государства", – приводит Sputnik комментарий союзного депутата.Давыдько напомнил, что о важности укрепления интеграции и о пересмотре значения Парламентского Собрания Союза Беларуси и России говорили главы двух государств.

https://ria.ru/20211202/mezentsev-1761867827.html

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минск

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белоруссия, минск, геннадий давыдько, россия