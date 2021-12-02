https://ria.ru/20211202/davlenie-1761772748.html
Лукашенко объяснил давление на Минск борьбой Запада против России
Лукашенко объяснил давление на Минск борьбой Запада против России - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко объяснил давление на Минск борьбой Запада против России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что давление на Минск со стороны Запада находится "в общем контексте борьбы против России". РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:17
2021-12-02T11:17
2021-12-02T16:48
минск
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вячеслав володин
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россия
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что давление на Минск со стороны Запада находится "в общем контексте борьбы против России"."У нас решительная позиция в этом плане: мы должны не просто выстоять, мы должны развиваться как следует, двигаться вперед, показывая им, что мы и без них обойдемся, для этого у нас есть все. Уверен, что это общая позиция и Госдумы, и вас как руководителя", - подчеркнул президент.Он призвал не переживать за Белоруссию. "Мы держимся, у нас есть хороший пример… Брестская крепость. Мы не будем Брестской крепостью – осаждать нас никто не будет, но если люди не понимают нас, попробуем им объяснить. Что мы и делаем вместе с россиянами", - подчеркнул глава государства.Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии осенью 2020 года, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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минск, в мире, белоруссия, вячеслав володин, госдума рф, александр лукашенко, россия
11:17 02.12.2021 (обновлено: 16:48 02.12.2021)
Лукашенко объяснил давление на Минск борьбой Запада против России
Лукашенко: давление Запада на Минск находится в общем контексте борьбы против России
МИНСК, 2 дек – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что давление на Минск
со стороны Запада находится "в общем контексте борьбы против России".
"Они (Запад – ред.) ведут себя отвратительно, пакостно, мы это видим и по Беларуси. Не получилось мгновенно задушить Беларусь в прошлом году, началось медленное удушение. Ясно, что это в общем контексте борьбы против России и друзей, которые вокруг России и Белоруссии и так далее", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
"У нас решительная позиция в этом плане: мы должны не просто выстоять, мы должны развиваться как следует, двигаться вперед, показывая им, что мы и без них обойдемся, для этого у нас есть все. Уверен, что это общая позиция и Госдумы, и вас как руководителя", - подчеркнул президент.
Он призвал не переживать за Белоруссию
. "Мы держимся, у нас есть хороший пример… Брестская крепость. Мы не будем Брестской крепостью – осаждать нас никто не будет, но если люди не понимают нас, попробуем им объяснить. Что мы и делаем вместе с россиянами", - подчеркнул глава государства.
Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии осенью 2020 года, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.