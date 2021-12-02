Глава Курской области заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в регионе
Глава Курской области Старовойт заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в регионе
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме
ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе замедлился рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в связи с чем возобновит работу ряд закрытых ранее из-за пандемии организаций.
"Рост заболеваемости коронавирусом в Курской области замедлился. Этого удалось достичь благодаря увеличению количества вакцинированных и своевременным ограничениям. Темпы вакцинации выросли: сейчас первым компонентом привито уже почти 600 тысяч курян. Конечно, пока этого недостаточно для коллективного иммунитета, но динамика хорошая", - написал Старовойт на своей старице "ВКонтакте".
По его словам, региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение, что для граждан с QR-кодами или бумажными сертификатами о вакцинации возобновит работу еще ряд организаций.
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"С 3 декабря: бани и сауны при условии 50% загрузки и соблюдении требований Роспотребнадзора по обработке поверхностей и дезинфекции помещений. С 6 декабря возобновляется реализация дополнительных общеобразовательных программ в очной форме", - сообщил губернатор.
С 10 декабря начнут работу детские игровые комнаты и развлекательные центры - при загрузке 25% и соблюдении требований Роспотребнадзора по обработке поверхностей и дезинфекции помещений, фудкорты в торговых центрах - при загрузке 50%. Концертные площадки и караоке смогут работать в предприятиях общепита также при загрузке 50%. Коме того, с 10 декабря отменяется ограничение на время работы общепита.
В Курской области в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции с 25 октября до 12 ноября объявлены нерабочие дни. С 13 ноября открылись расположенные не в торговых центрах непродовольственные магазины, библиотеки, музеи, а с 16 ноября возобновили работу торговые центры и комплексы.