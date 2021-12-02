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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211202/covid-19-1761757801.html
Глава Курской области заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в регионе
Глава Курской области заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в регионе - РИА Новости, 02.12.2021
Глава Курской области заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в регионе
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе замедлился рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в связи с чем возобновит работу... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:03
2021-12-02T10:03
распространение коронавируса
общество
курская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роман старовойт
коронавирус covid-19
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ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе замедлился рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в связи с чем возобновит работу ряд закрытых ранее из-за пандемии организаций."Рост заболеваемости коронавирусом в Курской области замедлился. Этого удалось достичь благодаря увеличению количества вакцинированных и своевременным ограничениям. Темпы вакцинации выросли: сейчас первым компонентом привито уже почти 600 тысяч курян. Конечно, пока этого недостаточно для коллективного иммунитета, но динамика хорошая", - написал Старовойт на своей старице "ВКонтакте".По его словам, региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение, что для граждан с QR-кодами или бумажными сертификатами о вакцинации возобновит работу еще ряд организаций."С 3 декабря: бани и сауны при условии 50% загрузки и соблюдении требований Роспотребнадзора по обработке поверхностей и дезинфекции помещений. С 6 декабря возобновляется реализация дополнительных общеобразовательных программ в очной форме", - сообщил губернатор.С 10 декабря начнут работу детские игровые комнаты и развлекательные центры - при загрузке 25% и соблюдении требований Роспотребнадзора по обработке поверхностей и дезинфекции помещений, фудкорты в торговых центрах - при загрузке 50%. Концертные площадки и караоке смогут работать в предприятиях общепита также при загрузке 50%. Коме того, с 10 декабря отменяется ограничение на время работы общепита.В Курской области в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции с 25 октября до 12 ноября объявлены нерабочие дни. С 13 ноября открылись расположенные не в торговых центрах непродовольственные магазины, библиотеки, музеи, а с 16 ноября возобновили работу торговые центры и комплексы.
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общество, курская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роман старовойт, коронавирус covid-19
10:03 02.12.2021
 
Глава Курской области заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в регионе

Глава Курской области Старовойт заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в регионе

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе замедлился рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в связи с чем возобновит работу ряд закрытых ранее из-за пандемии организаций.
"Рост заболеваемости коронавирусом в Курской области замедлился. Этого удалось достичь благодаря увеличению количества вакцинированных и своевременным ограничениям. Темпы вакцинации выросли: сейчас первым компонентом привито уже почти 600 тысяч курян. Конечно, пока этого недостаточно для коллективного иммунитета, но динамика хорошая", - написал Старовойт на своей старице "ВКонтакте".
По его словам, региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение, что для граждан с QR-кодами или бумажными сертификатами о вакцинации возобновит работу еще ряд организаций.
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"С 3 декабря: бани и сауны при условии 50% загрузки и соблюдении требований Роспотребнадзора по обработке поверхностей и дезинфекции помещений. С 6 декабря возобновляется реализация дополнительных общеобразовательных программ в очной форме", - сообщил губернатор.
С 10 декабря начнут работу детские игровые комнаты и развлекательные центры - при загрузке 25% и соблюдении требований Роспотребнадзора по обработке поверхностей и дезинфекции помещений, фудкорты в торговых центрах - при загрузке 50%. Концертные площадки и караоке смогут работать в предприятиях общепита также при загрузке 50%. Коме того, с 10 декабря отменяется ограничение на время работы общепита.
В Курской области в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции с 25 октября до 12 ноября объявлены нерабочие дни. С 13 ноября открылись расположенные не в торговых центрах непродовольственные магазины, библиотеки, музеи, а с 16 ноября возобновили работу торговые центры и комплексы.
 
Распространение коронавирусаОбществоКурская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Роман СтаровойтКоронавирус COVID-19
 
 
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