https://ria.ru/20211202/covid-19-1761757801.html

Глава Курской области заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в регионе

Глава Курской области заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в регионе - РИА Новости, 02.12.2021

Глава Курской области заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в регионе

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе замедлился рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в связи с чем возобновит работу... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:03

2021-12-02T10:03

2021-12-02T10:03

распространение коронавируса

общество

курская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

роман старовойт

коронавирус covid-19

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ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе замедлился рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в связи с чем возобновит работу ряд закрытых ранее из-за пандемии организаций."Рост заболеваемости коронавирусом в Курской области замедлился. Этого удалось достичь благодаря увеличению количества вакцинированных и своевременным ограничениям. Темпы вакцинации выросли: сейчас первым компонентом привито уже почти 600 тысяч курян. Конечно, пока этого недостаточно для коллективного иммунитета, но динамика хорошая", - написал Старовойт на своей старице "ВКонтакте".По его словам, региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение, что для граждан с QR-кодами или бумажными сертификатами о вакцинации возобновит работу еще ряд организаций."С 3 декабря: бани и сауны при условии 50% загрузки и соблюдении требований Роспотребнадзора по обработке поверхностей и дезинфекции помещений. С 6 декабря возобновляется реализация дополнительных общеобразовательных программ в очной форме", - сообщил губернатор.С 10 декабря начнут работу детские игровые комнаты и развлекательные центры - при загрузке 25% и соблюдении требований Роспотребнадзора по обработке поверхностей и дезинфекции помещений, фудкорты в торговых центрах - при загрузке 50%. Концертные площадки и караоке смогут работать в предприятиях общепита также при загрузке 50%. Коме того, с 10 декабря отменяется ограничение на время работы общепита.В Курской области в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции с 25 октября до 12 ноября объявлены нерабочие дни. С 13 ноября открылись расположенные не в торговых центрах непродовольственные магазины, библиотеки, музеи, а с 16 ноября возобновили работу торговые центры и комплексы.

https://ria.ru/20211120/bolnitsa-1759936537.html

курская область

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общество, курская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роман старовойт, коронавирус covid-19